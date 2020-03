വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവർക്ക് വിശാഖപട്ടണത്ത് നാമമാത്ര പരിശോധന; ആശങ്ക

വിശാഖപട്ടണം ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ, വിദേശത്തു നിന്ന് വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നാമമാത്ര പരിശോധന നടത്തി കേരളത്തിലേക്ക്. ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ ക്വാലലംപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെട്ട് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30 മുതലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ക്വാലലംപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി കുടുങ്ങി കിടന്നവർ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ നാട്ടിലെത്തി. ഡൽഹി, വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണ് ഇവരെ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളത്തിൽ ശരീര ഊഷ്മാവ് പരിശോധിച്ച് വ്യക്തിവിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് മറ്റു നടപടികൾ കൂടാതെ ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്നവരെ നിർബന്ധമായും ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദേശം നിലവിലിരിക്കെയാണ് ബസുകളിലും ടാക്സി കാറുകളിലും മറ്റുമായി ഇവർ നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിച്ചത്.

മൂന്നു ബസുകളിലായി നൂറോളം പേരാണ് ചെന്നൈയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. വിശാഖപട്ടണം മുതൽ ചെന്നൈ വരെയുള്ള അറുനൂറിലേറെ കിലോമീറ്റർ യാത്രയ്ക്കിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എടിഎമ്മിൽ നിന്നു പണമെടുക്കാനുമെല്ലാം ഇവർ പുറത്തിറങ്ങുകയും ഇതിലൂടെ പലരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കൂടാതെ കേരളത്തിലേക്കുൾപ്പെടെ പോകേണ്ടവർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പൊതുഗതാഗതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവരിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്തവർക്കും ഇവർ പോയ ഇടങ്ങളിലുമുള്ളവർക്കെല്ലാം കൊറോണ വൈറസ് പകരാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യാതെ വിദേശത്തു നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുണ്ടെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ വലിയ തോതിൽ ഇത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്.

English Summary: No stringent checkup at visakhapatnam airport for indians coming from abroad