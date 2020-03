വ്യാഴാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 18 കേസുകൾ; ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് 169 പേർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്–19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 169 ആയി. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 18 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 25 പേർ വിദേശികളാണ്. ഇറ്റലി – 17, ഫിലിപ്പീൻസ് – 3, യുകെ – 2, കാനഡ –1, ഇന്തൊനീഷ്യ – 1, സിംഗപ്പുർ – 1 എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തിയവർക്കാണ് രോഗം. ഡൽഹി, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്നു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ 151 പേരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ രോഗമുക്തി നേടിയവരാണെന്നും മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, വിദേശത്തുള്ള 276 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 255 പേരും ഇറാനിലാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ – യുഎഇ – 12, ഇറ്റലി – 5, കുവൈത്ത്, ശ്രീലങ്ക, റുവാണ്ട, ഹോങ്കോങ് –1 വീതം.

English Summary: Novel coronavirus cases in India rise to 169, COVID-19 Outbreak, LIVE Updates