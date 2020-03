കോട്ടയം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നു വരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ. കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ നടപടികളെയും പൂര്‍ണ്ണമായും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുവരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സത്വരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി.

ഭയം ഒഴിവാക്കാം, കഴിയുന്നതും വീടുകളില്‍ സുരക്ഷിതരാകാം. എന്നാൽ, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്നതും തിരിച്ച് വീട്ടില്‍ പോകുന്നതുമായ കുട്ടികള്‍ അതിനു സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങള്‍ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും എങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാകൂ എന്നും ജി.സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Postpone all exam in Kerala says NSS General Secretary Sukumaran Nair