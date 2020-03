യുട്യൂബ് നോക്കി കാമുകിക്കു ഗർഭഛിദ്രം; യുവതിക്കു ഗുരുതരം, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ ∙ യുട്യൂബ് വിഡിയോ നോക്കി കാമുകിക്ക് ഗർഭഛിദ്ര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഗ്യാസ് ഡെലിവറി ബോയിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗുമ്മിഡിപ്പൂണ്ടി കമ്മാർപാളയം സ്വദേശി എസ്.സൗന്ദർ (27) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഗർഭഛിദ്രത്തിനു വിധേയയായ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സൗന്ദറും യുവതിയും വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അതിനിടെ, യുവതി ഗർഭിണിയായി. ഇതു വിവാഹത്തിനു തടസ്സമാകുമെന്നു പറഞ്ഞു സൗന്ദർ ഗർഭഛിദ്രത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ആശുപത്രിയിലോ ക്ലിനിക്കിലോ പോയാൽ പുറത്തറിയുമെന്നതിനാൽ സ്വയം ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ കശുവണ്ടി തോട്ടത്തിലെത്തിച്ചാണു ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. യുട്യൂബ് ചാനലിലെ വിഡിയോ നോക്കിയാണു ഇതു ചെയ്തതെന്നു ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു. ഇതോടെ, രക്തസ്രാവം തുടങ്ങി.

ഭയന്നുപോയ സൗന്ദർ ബൈക്കിൽ യുവതിയെ പൊന്നേരി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്നു റോയപുരത്തെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തു. യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗന്ദറിനെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതകക്കേസെടുത്തു. സൗന്ദറിന്റെയും യുവതിയുടെയും മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു.

English Summary: Youth did abortion of his girl friend by looking youtube video