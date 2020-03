ബലാത്സംഗം: ഇന്ത്യയിൽ ശിക്ഷാനിരക്ക് കുറവ്; വധശിക്ഷ കാത്ത് 378 പേർ, കേരളത്തിൽ 16

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നിലെ പ്രതികളുടെ കഴുത്തിൽ ഒടുവിൽ നീതിയുടെ കുരുക്ക് വീണിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ ഫിസിയോതെറപ്പി വിദ്യാർഥിനി അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 2012 ഡിസംബർ 16നായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കകം കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും അറസ്റ്റിലായി. വിചാരണയ്ക്കിടെ മുഖ്യപ്രതി ജയിലിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെ ജുവനൈൽ കോടതിയിലെ ശിക്ഷയ്ക്കൊടുവില്‍ വിട്ടയച്ചു. ഏഴു വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനു ശേഷം ശേഷിച്ച നാലു പ്രതികളെയും ഇന്നു തൂക്കിക്കൊന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച ‘നിർഭയ’ സംഭവത്തിനു ശേഷവും ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന ഉത്തരം ‘ഇല്ല’ എന്നാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കോടതികളിലെത്തുന്ന ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ ആകെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് 27.2 ശതമാനത്തിൽ മാത്രമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാകുന്നവർക്കു നീതി നടപ്പാക്കാൻ നിലവിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പീഡന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ പ്രതികരിക്കുന്ന പൊലീസ് സംവിധാനം മുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതു വരെ ഈ മാറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും.

‘തെറ്റു ചെയ്താലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല, ഒരുപക്ഷേ വെറുതെ വിട്ടേക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് ബലാത്സംഗക്കേസുകളിലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നിരക്ക് കുറവാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ പ്രതികളിലുണ്ടാകുന്നത്’– സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സംഘടനയായ ‘സഹേലി’യുടെ പ്രതിനിധി വാണി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറയുന്നു. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനും ഇതുസംബന്ധിച്ചു വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ‘ഏഴു വർഷത്തിലേറെയെടുത്താണ് നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ നിർഭയ കേസിനു ലഭിച്ചതുപോലുള്ള പ്രതികരണം ലഭിക്കാത്ത നൂറുകണക്കിനു കേസുകളുണ്ട്. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനാകുന്ന വിധം ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്’– കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ലളിത കുമാരമംഗലം പറയുന്നു.

ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളും ആശാവഹമല്ല. 2018ലെ കണക്കു പ്രകാരം 1,56,327 ബലാത്സംഗക്കേസുകളാണ് ഇന്ത്യൻ കോടതികളിലുള്ളത്. ഇതിൽ 17,313 കേസുകളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് 4708 കേസുകളിൽ മാത്രം. 2017ൽ ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ നിരക്ക് 32.2 ശതമാനമായിരുന്നു. 2017ൽ വിചാരണ പൂർത്തിയായ 18,099 ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ 5822 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണു ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമക്കേസുകൾ വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ 1023 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം കോടതികളുണ്ടായതുകൊണ്ടു മാത്രം നീതി വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നു പറയാനാകില്ലെന്ന് സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജ പറയുന്നു.

‘അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കേസുകൾ കോടതിയിലെത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം പൊലീസ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഡൽഹി പൊലീസിനിടയിൽപോലും എത്ര പേർക്ക് പീഡന വിരുദ്ധ നിയമത്തെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടെന്നത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണു മൊത്തം ഉടച്ചുവാർക്കൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഫൊറൻസിക് ലാബുകൾ കുറവായതിനാൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ബലാത്സംഗക്കേസുകളിലെ അതിവേഗ നടപടികൾക്കു സർക്കാർ കൂടുതൽ തുക വകമാറ്റണം’– ആനി രാജ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ 23 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിൽ വിവിധ കേസുകളിൽപ്പെട്ട 378 പേരാണു വധശിക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർ പ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ–54. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണു രണ്ടാം സ്ഥാനം– 45. മധ്യപ്രദേശിൽ 34 പേരും വധശിക്ഷ കാത്തുകിടക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ 13 പേരും കർണാടകയിൽ 27 പേരും വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലുകളിലുണ്ട്; കേരളത്തിൽ 16 പേരും. എറണാകുളത്ത് നിയമവിദ്യാർഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അസം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അമിറുൾ ഇസ്‌ലാമും, ആറ്റിങ്ങൽ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ നിനോ മാത്യുവും, മൂന്നുപേരെ മുറിക്കുള്ളിൽ തീയിട്ടുകൊന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി തോമസ് ആൽവ എഡിസനുമെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും.

തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന മുഴുവൻപേരെയും വിയ്യൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലേക്കു മാറ്റാൻ നേരത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ കോമ്പൗണ്ടിലെ 9.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അതീവ സുരക്ഷാ ജയിൽ. 7117 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ജയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ആകെ 192 സെല്ലുകളാണുള്ളത്.

വധശിക്ഷ കാത്തുകഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ആരാച്ചാരില്ല. റിപ്പർ ചന്ദ്രനെയാണ് 1991ൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അവസാനമായി തൂക്കിലേറ്റിയത്. ആരാച്ചാരായി നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി അപേക്ഷകൾ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാച്ചാരുടെ പ്രതിഫലം 2012ൽ 500 രൂപയിൽനിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കഴുമരങ്ങളുള്ളത്.

സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ പ്രതികൾ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. അപ്പീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. സുപ്രീംകോടതിവരെ അപ്പീൽ നൽകാം. സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയാൽ രാഷ്ട്രപതിക്കു ദയാഹർജി സമർപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര്‍ക്കു വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് കൊലപാതകത്തോടു കൂടിയ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസുകളിലാണ്. 2019ൽ മാത്രം 54 പേർക്കാണു വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2018ൽ ഇത് 58 ആയിരുന്നു.

2019ൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിചാരണ കോടതികൾ 102 പേർക്കാണു വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2018നേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു അത്– 2018ൽ 162 ആയിരുന്നു. 2001നു ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വധശിക്ഷാ കേസുകളിൽ വിധി പറഞ്ഞതും 2019ലാണെന്നും നാഷനൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലെ പ്രോജക്ട് 39എ പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 27 കേസുകളാണ് പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: Rape conviction rate at just 27.2 per cent, experts call for overhaul of system