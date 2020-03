ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്–19 ബാധിച്ചത് 206 പേർക്ക്; ഇതിൽ 32 വിദേശികൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 206 പേർക്ക് കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ). എന്നാൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 195 എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാർച്ച് 20 രാവിലെ 10 മണിക്കുള്ള കണക്കാണിത്. ആകെ 13,486 പേരിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച 14,376 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 195 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 32 വിദേശികളുമുണ്ട്. ഇറ്റലി – 17, ഫിലിപ്പീൻസ് – 3, യുകെ – 2, കാനഡ, ഇന്തൊനീഷ്യ, സിംഗപ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കിൽ ഡൽഹി, കർണാടക, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ നാലു പേരുടെ മരണവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: COVID-19: ICMR says there are 206 positive cases in India, Coronavirus Outbreak