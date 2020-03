കെഎസ്ആർടിസി കർണാടകയിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുമുള്ള സർവീസ് നിർത്തുന്നു

ബത്തേരി ∙ കർണാടകയിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുമുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ വയനാട് അതിർത്തിയിൽ സർവീസ് നിർത്തുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളൊന്നും അതിർത്തി കടത്തിവിടരുതെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കലക്ടറും കർണാടകയിൽ നിന്നു ഗുണ്ടൽപേട്ട് പൊലീസും അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. ഇതോടെ, ബംഗളൂരുവിലേക്കു പുറപ്പെട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലൊന്ന് ബത്തേരിയിൽ സർവീസ് നിർത്തി.

കേരളത്തിലെ മറ്റു ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ വയനാട് വഴി പുറപ്പെട്ട ബസുകൾ മാനന്തവാടി, ബത്തേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ കേരളത്തിലേക്കും കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നിലവിൽ അതിർത്തി കടന്നു പോയ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ മാത്രം തിരികെയെത്തും. രാത്രിയോടെ വയനാട് അതിർത്തി വഴിയുള്ള പൊതുഗതാഗതം പൂർണമായി നിലയ്ക്കും. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്നു പോകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വിലക്കില്ല. കർശന പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം അത്യാവശ്യക്കാരെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ.

English Summary: KSRTC going to stop bus services to Karnataka and Tamil Nadu