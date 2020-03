ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന നിർദേശം ലംഘിച്ചു; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ: ഒരാൾക്കെതിരെ കേസ്

കല്‍പറ്റ∙ കോവിഡ് വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 14 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന നിർദേശം ലംഘിച്ച രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. മുട്ടിൽ സ്വദേശികളായ പ്രവാസികളെയാണു കല്‍പറ്റ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിദേശത്തുനിന്ന് അടുത്തിടെ നാട്ടിലെത്തിയ ഇരുവരും നിരീക്ഷണ കാലയളവിൽ പുറത്തു സഞ്ചരിച്ചതിലാണു നടപടി. പ്രതികളെ പിന്നീടു സ്‌റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു.തുടർന്നും വീട്ടിൽത്തന്നെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശത്തെ ധിക്കരിച്ച് സ്ഥലംവിട്ട കോട്ടയം ഇടവട്ടം മറവൻ തുരുത്ത് സ്വദേശി നന്ദകുമാറിനെതിരെ തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ 14 നാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയത്. മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സംയുക്തമായി ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി വരവെ ഇയാൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശമായ ഭാഷയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കയർക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

