കൊല്ലം ∙ കേരളത്തിൽ നിന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കേരള അതിർത്തിയായ പുളിയറയിൽ തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പും പൊലീസും ചേർന്നു തടഞ്ഞു. വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു ചരക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെയും തടയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്കുവാഹനങ്ങൾ നിലവിൽ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്.



English Summary: Vehicles from Kerala not allowing to Tamil Nadu