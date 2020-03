ഫയറിങ്, തലവെട്ടൽ, വൈദ്യുതികസേര; രീതികൾ പലതരം; എതിർപ്പും ശക്തം

രാജ്യത്തിന്റെ നെഞ്ചിലെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായ നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെ തിഹാർ ജയിലിൽ ഒരുമിച്ചു തൂക്കിലേറ്റിയതോട ലോകത്തെ വിവിധ തരം വധശിക്ഷാരീതികൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. തൂക്കിലേറ്റൽ മുതൽ വൈദ്യുതി കസേര വരെ ഇത്തരം ജീവനെടുക്കൽ രീതി നീളുന്നു. ഇതിനൊപ്പം വധശിക്ഷ ആധുനിക മാനവികതയ്ക്കും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനും ചേർന്നതല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും നിരവധി.

തൂക്കിലേറ്റൽ: ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വധശിക്ഷാ രീതി. ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ജപ്പാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, നൈജീരിയ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നു.



ഫയറിങ്: വെടിവെച്ചു വധിക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ്. തലയ്ക്ക് ഒറ്റവെടികൊണ്ട് വധിക്കുന്ന രീതി (ചൈന). ഒരു സംഘം ഷൂട്ടർമാർ നിരന്ന് നിന്ന് കുറ്റവാളിയെ വെടിവെയ്ക്കുന്ന രീതി (ഫയറിങ് സ്ക്വാഡ്). ഇന്തൊനീഷ്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയാണ്.



തലവെട്ടൽ: സൗദി അറേബ്യയിൽ പരസ്യമായ തലവെട്ടൽ ഔദ്യോഗികമായ വധശിക്ഷാ രീതിയാണ്.



വിഷം കുത്തിവയ്ക്കൽ: മാരകമായ വിഷം കുത്തിവച്ച് വധിക്കുന്ന രീതി യുഎസിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചൈനയും വിയറ്റ്നാമും ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നു. വിഷവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ചില അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിലവിലുണ്ട്.



വൈദ്യുതികസേര: ശരീരത്തിലുടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് വധിക്കുന്ന രീതി അമേരിക്കയിലെ ഒൻപതു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിലവിലുണ്ട്. വിഷം കുത്തിവച്ചുള്ള വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കലിന് എന്തെങ്കിലും തടസമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം മാത്രമേ നിലവിൽ ഇവ പരിഗണിക്കാറുള്ളു.



വധശിക്ഷ മാനുഷിക വിരുദ്ധം



വധശിക്ഷ പ്രാകൃതമാണെന്നും മാനുഷികവിരുദ്ധമാണെന്നും വാദിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും നിയമജ്ഞരുമുണ്ട്. ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തെ 140 ൽപരം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. 106 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അനുകൂലനിലപാടാണ് ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുളളത്.

2007ൽ, വധശിക്ഷകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപെടുത്താനുളള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പൊതുസഭാപ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ എതിരായാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വധശിക്ഷാവിരുദ്ധ പ്രമേയങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഇതു പിന്തുണച്ചില്ല.

നിയമവ്യവസ്ഥ തീരുമാനിക്കാനുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന് എതിരാണ് ഇത്തരം പ്രമേയങ്ങളെന്നും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസുകളിൽ മാത്രമാണു വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ നിലപാട്

ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊഴികെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് 2015 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമ കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന രീതി മാറ്റി വൈദ്യുതി കസേര ഉപയോഗിച്ചോ വിഷം കുത്തിവച്ചോ വെടിവച്ചോ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശമുണ്ട്.

ബി.ആർ.അംബേദ്ക്കർ‌: വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ കരടുരൂപം തയാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭരണഘടനാ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ഡോ. ബി.ആർ.അംബേദ്ക്കർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.



തിരുവിതാംകൂറിൽ: തിരുവിതാംകൂറിൽ ചിത്തിര തിരുനാൾ 1944 നവംബർ 11ന് വധശിക്ഷ നിരോധിച്ചു.1950ൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാകുന്നതു വരെയും പിന്നീടു കുറെക്കാലത്തേക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽ വധശിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



ജസ്‌റ്റിസ് കെ.ടി.തോമസ്: സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തോടുകൂടി ജുഡീഷ്യറി നടത്തുന്ന കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരാണു വധശിക്ഷ. അതിനെ ശിക്ഷയെന്നു വിളിക്കാനാവില്ല.



നിയമം: സിആർപിസി 354 (5) ‘മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നയാളെ മരിക്കുന്നത് വരെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന്’ അനുശാസിക്കുന്നു. (When a person is sentenced to death, the sentence shall direct that the person be hanged by neck till the person is dead )



ഇന്ത്യൻ ആർമി ആക്ട് 1950, നേവി ആക്ട് 1957, എയർഫോഴ്സ് ആക്ട് 1950 എന്നിവ പ്രകാരം പ്രതിരോധസേനകളിൽ കോർട്ട്മാർഷലിന് ശേഷം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നയാളെ തൂക്കിലേറ്റിയോ വെടിവെച്ചോ (being shot) ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാം.



* 2019 കണ്ടത് 102 വധശിക്ഷാ വിധി



2019 - ഇന്ത്യയിലെ സെഷൻസ് കോടതികൾ 2019ൽ 102 വധശിക്ഷാവിധികളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതിൽ 54 എണ്ണവും ലൈംഗികാക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവ. (കേരളത്തിൽ നാലു വിധികൾ)



2018 – 162 വിധികൾ

2017 – 108 വിധികൾ

2016 – 150 വിധികൾ

2019 ഡിസംബർ 31ലെ കണക്കുപ്രകാരം , ഇന്ത്യയിൽ വധശിക്ഷ കാത്ത് തടവിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 378 ആണ് (ഉത്തർപ്രദേശ് – 54 , മഹാരാഷ്ട്ര – 45 , മധ്യപ്രദേശ് – 34 , കേരളം – 19 )



