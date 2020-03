തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടേയും എല്ലാവിധ ചികിത്സാ ചെലവുകളും സർക്കാർ വഹിക്കണമെന്ന് സിഎംപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.പി.ജോൺ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 14 നിർദേശങ്ങളാണ് സർക്കാരിനു മുന്നിൽ സിഎംപി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദിവസക്കൂലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, സഹകരണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കണം, കൈത്തറി മേഖലയെ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് മാസ്കുകൾ നിർമിക്കണം, ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി.പി.ജോൺ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Government should bear the expenses of Covid Affected, says CMP