കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നാസ; ചാന്ദ്ര ദൗത്യ നിർമാണങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ ഭീഷണിയില്‍ രണ്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ താത്ക്കാലികമായി അടച്ച് യുഎസ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസ. 2024 ൽ ആദ്യ വനിതയെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ റോക്കറ്റ് നിർമാണം നടക്കുന്ന മിചൂദ് അസംബ്ലി ഫെസിലിറ്റി, മിസിസിപി ന്യൂ ഓർലിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെന്നിസ് സ്പെയ്സ് സെന്റർ എന്നിവയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയത്.



ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണു നടപടിയെന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജിം ബ്രിഡെൻസ്റ്റൈൻ വ്യക്തമാക്കി. ഏതാനും പേരില്‍ മാത്രമാണ് കോവിഡ് പരിശോധന പോസിറ്റീവായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കു വൈറസ് പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണു നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസിലെ ന്യൂ ഓർലിയൻസിലെ മിചൂദ് അസംബ്ലി ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് ഒറിയൺ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തെ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെയ്സ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം റോക്കറ്റ് നിർമിക്കുന്നത്.



റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യ ബൂസ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സ്റ്റെന്നിസ് സ്പെയ്സ് സെന്ററിലാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം താത്കാലികമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും ജിം ബ്രിഡെൻസ്റ്റൈൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇതുവരെ നടത്തിയ നിർമാണങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം എന്നു പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു നാസ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. യുഎസില്‍ 13,572 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 183 പേർ മരിച്ചു.



English Summary: NASA shut down two facilities where it is building rocket that will launch the first woman to the Moon in 2024, after an employee tested positive for coronavirus