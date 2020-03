മകനെ കാണണമെന്ന് അക്ഷയ് സിങ്; കോവിഡ് കൂസാതെ തടിച്ചുകൂടി ജനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെ തിഹാർ ജയിലിൽ ഇന്നു പുലർച്ചെ 5.30ന് ഒരുമിച്ചു തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോൾ നിറവേറിയതു രാജ്യം കാത്തിരുന്ന നീതി. മുകേഷ് കുമാർ സിങ് (32), പവൻ ഗുപ്ത (25), വിനയ് ശർമ (26), അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (31) എന്നിവരെയാണു വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയത്. മകനെ കാണണമെന്നു പ്രതി അക്ഷയ് സിങ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ജയിൽ മാന്വൽ പ്രകാരം അനുവദിച്ചില്ല. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രത്യേകം സെല്ലുകളിലായിരുന്നു നാലു കുറ്റവാളികളെയും പാർപ്പിച്ചത്.

നാലുപേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ താൽപര്യം കാണിച്ചില്ലെന്നും രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയില്ലെന്നുമാണു ജയിലിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. അവസാന ആഗ്രഹം പോലും നാലുപേരും അറിയിച്ചില്ല. രാവിലെ കുളിക്കാനും തയാറായില്ല. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുന്‍പുള്ള മണിക്കൂറുകളില്‍ പ്രതികള്‍ കരഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും മുകേഷ് സിങ് മാത്രം മാപ്പു ചോദിച്ചെന്നും തിഹാര്‍ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമത്രയും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലായിരുന്നു ജയിലും പരിസരവും. ജയിലിലെ എല്ലാ തടവുകാരെയും സെല്ലില്‍ പൂട്ടിയിട്ടു.



മരണവാറന്റ് അനുസരിച്ച് പുലർച്ചെ കൃത്യം 5.30ന് നാലുപേരെയും തൂക്കിലേറ്റി. ആരാച്ചാർ പവൻ ജല്ലാദാണു പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത്. കുറ്റം നടന്ന് ഏഴു വർഷവും മൂന്നു മാസവും കഴിഞ്ഞാണു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. നീതി ലഭിച്ചതായി നിർഭയയുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു. അരമണിക്കൂറിനുശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ കഴുമരത്തില്‍നിന്നു താഴെയിറക്കി. ഡോക്ടര്‍ പരിശോധിച്ചു മരണം ഉറപ്പാക്കി. മരണവാറന്റയച്ച കോടതിയെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതായി ജയില്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനായി ജയിലിനു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. രാവിലെ എട്ടോടെ ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആരംഭിച്ചു.



പത്തേമുക്കാലോടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. പൊതുദർശനത്തിനു വയ്ക്കരുതെന്നു രേഖാമൂലം ഉറപ്പു വാങ്ങിയാണു മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറിയത്. സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളുടെ മുഴുവൻ ചെലവും ജയിൽ വകുപ്പ് വഹിക്കും. രാത്രി മുതൽ തിഹാർ ജയിലിനു മുന്നിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടന്നു ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. ശിക്ഷ നടപ്പായതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ദേശീയപതാക വീശിയ ആൾക്കൂട്ടം ജയിലിനു പുറത്ത് മധുരം വിതരണം ചെയ്തു. ജനുവരി 22, ഫെബ്രുവരി 1, മാർച്ച് 3 എന്നീ തീയതികളിൽ വധശിക്ഷ നട‌പ്പാക്കാൻ മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികൾ ഹർജികൾ നൽകിയതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.



2012 ൽ ഓടുന്ന ബസിൽ പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു റോഡിലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആറു പ്രതികളാണു പിടിയിലായിരുന്നത്. ചികിൽസയിലിരിക്കെ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. പ്രതികളിൽ ഒരാളായ രാംസിങ് ജയിൽവാസത്തിനിടെ ജീവനൊടുക്കി. മറ്റൊരു പ്രതിക്കു പ്രായപൂർത്തിയാകാതിരുന്നതിനാൽ മൂന്നു വർഷത്തെ തടവിനു ശേഷം ജയിൽമോചിതനായി. മറ്റു നാലു പ്രതികൾക്കാണു വധശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. 2012 ഡിസംബർ‌ 16 നായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ക്രൂരത. സംഭവത്തിൽ രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. പ്രതികൾക്കു വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം.



