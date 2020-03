‘വിശക്കുന്ന സിംഹത്തിനു മുന്നിലേക്കു എറിയണം’; നദി നീന്തി, മാവോയിസ്റ്റ് മേഖല കടന്ന സാഹസം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലെ സാഹസികതയും ശാസ്ത്രീയതയുമാണു നിര്‍ഭയയ്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കിയത്. നദി നീന്തിയും മാവോയിസ്റ്റ് മേഖലയില്‍കടന്നും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ ചരിത്രം മുന്‍ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ നീരജ് കുമാര്‍ മനോരമ ന്യൂസുമായി പങ്കുവച്ചു.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന് പീഡന തലസ്ഥാനം എന്ന ചീത്തപേര് സമ്പാദിച്ചു നല്‍കുന്നതില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസില്‍ നിര്‍ഭയ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ രണ്ടു പൊലീസ് പിസിആര്‍ വാനുകള്‍ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയതും ചോരയില്‍ കുളിച്ച കിടന്ന നിര്‍ഭയയെയും സുഹൃത്തിനെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കേണ്ട സമയത്തു രണ്ടു പൊലീസ് സംഘങ്ങള്‍ അധികാരപരിധിയെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കിച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ നാലുദിവസത്തിനകം ആറുപ്രതികളെയും സാഹസികമായി പിടികൂടാന്‍ കഴിഞ്ഞതും ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുമാണു കേസില്‍ വഴിത്തിരിവായതെന്ന് അന്നത്തെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് മേധാവി നീരജ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. രാംസിങ്, വിനയ് ശര്‍മ, പവന്‍ ഗുപ്ത എന്നിവരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് തന്നെ പിടികൂടിയപ്പോള്‍ അക്ഷയ് താക്കൂറിനെ അറസ്റ്റുചെയ്തതു ബിഹാറിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിതമേഖലയില്‍ നിന്ന്. മുകേഷ് സിങ്ങിനെ പിടികൂടിയത് അതിസാഹസികമായി.

യമുന ട്രാന്‍സിലെ വലിയ ചേരിയിലെ നിവാസിയായ കൂട്ടത്തില്‍ നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കുട്ടിയെ പിടികൂടിയ രീതി അന്വേഷണ മികവിന്‍റെ തെളിവാണ്. നിർഭയ കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രതികളെ വധിക്കാൻ സമൂഹത്തിൽനിന്നു സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നിയമത്തിന്റെ വഴിയേ പോകുകയായിരുന്നുവെന്നും നീരജ് കുമാർ മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രതികളെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്ത ഒരിക്കൽപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘വലിയ സമ്മർദമാണ് നേരിട്ടത്. പ്രതികളെ വിശന്നു വലയുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കു വലിച്ചെറിയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സന്ദേശമയച്ചവരുണ്ട്. പരസ്യമായി തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്നും വന്ധ്യംകരിക്കണമെന്നുമൊക്കെ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ നിയമ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. എന്റെ പെൺമക്കളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുമെന്നും രാജിവച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തകർക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിനു വേണ്ടതു ഞങ്ങളുടെ ചോരയായിരുന്നു’– നീരജ് കുമാർ പറഞ്ഞു. 2012 ഡിസംബർ 16ന് ഡൽഹിയിൽ ഓടുന്ന ബസിൽ നിർഭയ എന്ന പെൺകുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതു രാജ്യമെങ്ങും വൻ പ്രതിഷേധത്തിനാണു വഴി തുറന്നത്.

