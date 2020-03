നിർഭയ; രാജ്യം നെഞ്ചേറ്റിയ ഡൽഹി പെൺകുട്ടി, നിയമം മാറ്റിമറിച്ച നാമം

മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ ‘ഡൽഹി പെൺകുട്ടി’ എന്നു രാജ്യം ആദ്യം വിളിച്ചു. ജാഗ്രുതി, ജ്യോതി, അമാനത്ത്, ദാമിനി, ഡൽഹി ബ്രേവ് ഹാർട് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ ജീവനായി പൊരുതിയ, രാജ്യത്ത് സ്ത്രീസുരക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തിന് പുതുജീവൻ പകർന്ന അവളെ മാധ്യമങ്ങൾ യഥാർഥ പേരുവെളിപ്പെടുത്താതെ വിളിച്ചത്. ദേശമെങ്ങും അലയടിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൾക്ക് മറ്റൊരു പേര് ലഭിച്ചു – ‘നിർഭയ’.

പ്രതിഷേധജ്വാല

നിർഭയ സംഭവത്തിന്റെ പ്രതിഷേധച്ചൂടിൽ ഡൽഹി നടുങ്ങി. ജെഎൻയു, ജാമിയ സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം തെരുവുകളിൽ നിറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികളടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പ്രക്ഷോഭക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ രാഷ്‌ട്രപതി ഭവൻ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എന്നിവ സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യാഗേറ്റ് മുതൽ രാഷ്‌ട്രപതി ഭവൻ നിലനിൽക്കുന്ന റെയ്‌സിന കുന്നു വരെയുള്ള വഴിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനു പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. പൊലീസിന്റെ കണ്ണീർവാതകത്തെയും ലാത്തിച്ചാർജിനെയും നേരിട്ടു പിന്തിരിയാതെ നിന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടക്കുന്ന രാജ്‌പഥിൽ 12 മണിക്കൂറിലേറെ ജനം തിങ്ങിനിറഞ്ഞ്, പെൺകുട്ടികളുടെ മാനം രക്ഷിക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി.

വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഷ്‌ട്രീയ–സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും എത്തിയതോടെ ഇന്ത്യാഗേറ്റ് ജനസാഗരമായി. ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ, എസ്‌എംഎസ് വഴി വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രചാരണമാണു വൻ ജനക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായത്. ചാനലുകൾ തത്സമയസംപ്രേഷണം നടത്തിയതും സമരവേദിയിലേക്ക് ബഹുജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ഡൽഹിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അലകൾ രാജ്യമെങ്ങും പടർന്നു. സ്ത്രീസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനു മാർഗദീപമായി നിർഭയ പ്രക്ഷോഭം.

നടപടികൾക്കു വഴിതെളിച്ച നിർഭയ

ഡൽഹി പെൺകുട്ടിയുടെ രക്‌തസാക്ഷിത്വം സ്‌ത്രീസുരക്ഷയിലൂന്നിയുള്ള നിരവധി നടപടികൾക്കു വഴിയൊരുക്കി. പീഡനവിരുദ്ധ നിയമം കർശനമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറായത് ഡൽഹി പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം ഉയർത്തിവിട്ട പ്രതിഷേധാഗ്നിയുടെ ഫലമായിരുന്നു. സ്‌ത്രീകൾക്കു സഹായമെത്തിക്കാൻ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്‌ലൈൻ കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്‌ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകൾ വേഗം തീർപ്പാക്കുന്നതിന് അതിവേഗ കോടതികൾ സ്‌ഥാപിച്ചു. പൊലീസും സ്‌ത്രീസൗഹൃദ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിരവധി നിയമ– നിർദേശ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നിർഭയ സംഭവം വഴി തെളിച്ചു.

മാനഭംഗത്തിനു കടുത്ത ശിക്ഷ (നിയമ ഭേദഗതികൾ)

മാനഭംഗം അടക്കമുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കു കടുത്ത ശിക്ഷ വ്യവസ്‌ഥ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികളുണ്ടായി. പന്ത്രണ്ടുവയസ്സിനു താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേസിലെ പ്രതികൾക്കു വധശിക്ഷ ലഭിക്കാം. മാനഭംഗം, ആസിഡ് ആക്രമണം, പിന്തുടർന്നു ശല്യപ്പെടുത്തൽ, ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കു കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കി.

മാനഭംഗത്തിന് 20 വർഷത്തിൽ കുറയാതെ ശിക്ഷ നൽകും. അതു ജീവിതാവസാനം വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. മാനഭംഗക്കുറ്റം ആവർത്തിക്കുന്നവർക്കു വധശിക്ഷ നൽകും. സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി 18 ആയി നിജപ്പെടുത്തി. പിന്തുടർന്നു ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്നതും ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റമാക്കി. ഇതിനു കുറഞ്ഞതു 10 വർഷം തടവു ലഭിക്കാം. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനും 10 വർഷം കുറഞ്ഞ തടവു നൽകും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ എത്രയും വേഗം നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

പതിനാറു മുതൽ 18 വരെ പ്രായമുള്ളവർ ഹീനമായ കുറ്റം ചെയ്‌താൽ പ്രായപൂർത്തിയായവരെന്ന നിലയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്‌ഥ ഉൾപ്പെടുത്തി ജുവനൈൽ ജസ്‌റ്റിസ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു. ‘ജുവനൈൽ’ എന്ന വാക്കിനു പകരം ചൈൽഡ് (കുട്ടി) അല്ലെങ്കിൽ ‘നിയമവിരുദ്ധപ്രവർത്തനം നടത്തിയ കുട്ടി’ എന്നു മാറ്റിയതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഭേദഗതി. ഡൽഹി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ പ്രതികളിൽ കുട്ടിക്കുറ്റവാളി ഉൾപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണു വിചാരണയ്ക്കുള്ള പ്രായപരിധി തിരുത്തി ജുവനൈൽ ജസ്‌റ്റിസ് നിയമത്തിനു ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്.

മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗരേഖകൾ

മാനഭംഗ ഇരകളുടെ ചിത്രവും വ്യക്തിവിവരങ്ങളും പുറത്താക്കുന്നതിലുളള നിയമം കർശനമായി. 2018ൽ, പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതുതരം വിവരവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിലക്കി. പേര് ഒഴിവാക്കിയുള്ള രേഖ മാത്രമേ പൊലീസ് പുറത്തുവിടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഹൈക്കോടതി വിധികളും നിലവിലുണ്ട്. കോടതി ഫയലുകളിൽ പോലും ഇരയുടെ പേര് നൽകരുതെന്നും ഇരയാകുന്നവരുടെ പേരുകൾ കേസ് നടപടികൾക്കിടെ ജഡ്ജിമാർ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നും നിർദേശങ്ങളുണ്ട്.

