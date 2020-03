നിർഭയയ്ക്കൊപ്പം രാജ്യമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച പീഡന സംഭവങ്ങൾ; ആവർത്തിക്കുന്ന ക്രൂരത

നിർഭയയ്ക്കൊപ്പം രാജ്യമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച നിരവധി ബലാൽസംഗ കേസുകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ചർച്ചാവിഷയമായ ചില കേസുകളിലൂടെ...

ഉന്നാവ് കേസ്

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവ് ജില്ലയിലെ ബങ്കർമൗവിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിനും സഹോദരനും സഹായികൾക്കും എതിരെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ആരോപിച്ച് പതിനെട്ടുകാരിയുടെ പരാതി. 2017 ജൂണിൽ എംഎൽഎയുടെ ഗുണ്ടകൾ വീട്ടിൽനിന്നു തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും എംഎൽഎയും സഹോദരനും പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടി പരാതിപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പൊലീസും എംഎൽഎയുടെ സഹോദരന്മാരും ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. തുടർന്നു പിതാവു മരിച്ചു.

പെൺകുട്ടി യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വസതിക്കു മുന്നിൽ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. പിന്നീടു പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും അഭിഭാഷകനും സഞ്ചരിച്ച കാർ ദുരൂഹമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതോടെ സുപ്രീം കോടതി കേസുകൾ ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റി. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ, 2019 ഡിസംബറിൽ സെൻഗറിനു ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് 2020 മാർച്ചിൽ കോടതി കണ്ടെത്തി. ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി.

ഷൊർണൂരിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ പീഡനം

ഷൊർണൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ 2011 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനരികിൽ തലയ്ക്കു മാരക പരുക്കോടെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊച്ചിയിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു യുവതി. ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഫെബ്രുവരി ആറിനു മരിച്ചു. പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമി അറസ്റ്റിൽ. വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടപ്പോൾ കംപാർട്മെന്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കായ യുവതിയെ ഗോവിന്ദച്ചാമി ആക്രമിക്കുകയും ട്രെയിനിൽനിന്നു തെറിച്ചുവീണ യുവതിയെ അവിടെവച്ചു ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്.

തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി 2011 നവംബർ 11നു വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2013 ഡിസംബറിൽ ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീംകോടതി വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ പീഡനത്തിനു നൽകിയ ജീവപര്യന്തം തടവു നിലനിർത്തി. 2017 ഏപ്രിലിൽ പിഴവുതിരുത്തൽ ഹർജിയും തള്ളി.

ഗോവിന്ദച്ചാമി (ഫയൽ ചിത്രം)

പെരുമ്പാവൂരിലെ നിയമ വിദ്യാർഥിനി

2016 ഏപ്രിൽ 28ന് പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പംപടിയിലെ നിയമ വിദ്യാർഥിനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. കേസിൽ അസം സ്വദേശി അമീറുൽ ഇസ്‌ലാം അറസ്റ്റിലായി. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും എതിർത്തപ്പോൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് കേസ്. 2017 ഡിസംബറിൽ പ്രതിയെ വിചാരണക്കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. പ്രതി ഇതിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ കോടതി പരിഗണനയിലാണ്.

കഠ്‌വ കേസ്

2018 ജനുവരിയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠ്‌വയ്ക്കു സമീപം രസാന ഗ്രാമത്തിൽ ബഖർവാൽ നാടോടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. കുട്ടിയെ ലഹരി നൽകി മയക്കിയശേഷം, അഞ്ചു പ്രതികൾ ദിവസങ്ങളോളം തടവിൽവച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു കൊലപ്പെടുത്തി വനമേഖലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.

പഠാൻകോട്ട് സെഷൻസ് കോടതി 2019 ജൂൺ 10നു കേസിലെ സാൻജി റാം, ദീപക് ഖജൂരിയ, പർവേശ് കുമാർ എന്നിവർക്കു ജീവപര്യന്തം തടവും ആനന്ദ് ദത്ത, സുരേന്ദർ വർമ, തിലക് രാജ് എന്നീ മൂന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അഞ്ചു വർഷം വീതം തടവും വിധിച്ചു. പ്രായം തികയാത്ത പ്രതിയുടെ വിചാരണ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഹൈദരാബാദ് കേസ്

ഇരുചക്ര വാഹനം കേടായതിനെത്തുടർന്നു രാത്രി വഴിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ വനിതാ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം തീവച്ചുകൊന്ന സംഭവം 2019 നവംബറിൽ ഹൈദരാബാദിനെ നടുക്കി. ഷംഷാബാദിൽ റോഡരുകിലെ കലുങ്കിനടിയിൽ നിന്നാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കേസിൽ ലോറിത്തൊഴിലാളികളായ ജൊല്ലു ശിവ, മുഹമ്മദ് ആരിഫ്, ജൊല്ലു നവീൻ, ചന്നകേശവലു എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി.

2019 ഡിസംബർ 6ന് നാലു പ്രതികളെയും പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊലീസിന്റെ തോക്കു തട്ടിയെടുത്തു വെടിവച്ച ഇവരെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ഭാഷ്യം.

