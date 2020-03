കൊച്ചിയില്‍ ഭവനമില്ലാതെ അലഞ്ഞ അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ചിത്രത്തിനു പിന്നിലെ കഥയെക്കുറിച്ച് മലയാള മനോരമ ചീഫ് ഫൊട്ടോഗ്രഫര്‍ ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കലിന്റെ കുറിപ്പ്.

ലോകമെങ്ങുനിന്നും പ്രവഹിച്ച സഹായ ഹസ്തങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യമേ നന്ദി. ഭവനമില്ലാതെ അലയുന്ന അമ്മയുടെയും മകന്റെയും കഥ മലയാള മനോരമയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ കെട്ടുകഥയെന്ന് ശങ്കിച്ചവര്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും, ഈ കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തും സഹായഹസ്തം നീട്ടിയവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക കൂപ്പുകൈ. സഹപ്രവര്‍ത്തകനായ ലേഖകന്‍ ഹരികുമാര്‍ മാര്‍ച്ച് 9ന് വൈകിട്ടാണ് ഭവനമില്ലാതെ അലയുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നത്. അന്നുരാത്രി ചിത്രം എടുത്ത് പിറ്റേന്ന് പത്രത്തില്‍ നല്‍കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.



ലേഖകന്‍ ഇവരുമായി സംസാരിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വാര്‍ത്തക്കുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇനി ചിത്രവും കൂടി എടുത്താല്‍ മതി. എന്നാല്‍ എറണാകുളത്തപ്പന്‍ മൈതാനിയില്‍ അന്നു വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന്റെ ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപന ചിത്രവും കൂടി എനിക്ക് പകര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് ഭീതിയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് മാസ്ക്കൊക്കെ ധരിച്ചാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. ഇതിനിടെ ഈ അമ്മയെയും മകനെയും ഫോണില്‍ വിളിച്ചു.



എറണാകുളം സുഭാഷ് പാര്‍ക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുവരെ ഇവര്‍ അവിടെയുണ്ടാകുമെന്ന് മറുപടി കിട്ടി. ഹോളി ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാനപരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാത്രി 8.30 ആയി. സമീപത്തുള്ള പാര്‍ക്കിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചു. പാര്‍ക്കില്‍ തീരെ ആളില്ല. അമ്മയും മകനുമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആരെയും കാണാനുമില്ല. വീണ്ടും ഫോണില്‍ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടു. എവിടെയാണ് നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു. ജനറല്‍ ആശുപത്രിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിലാണ് ഞാന്‍ നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോള്‍ അവിടേക്ക് വരാമെന്നവര്‍ പറഞ്ഞു. ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഇരുളില്‍ നിന്നും രണ്ടുപേര്‍‌ സങ്കടമുഖവുമായി എനിക്കടുത്തെത്തി.



ആദ്യ കാഴ്ചയില്‍ത്തന്നെ ഈ വാര്‍ത്ത വായിച്ചവരുടെ മനസില്‍ ഉണ്ടായ അതേ സംശയം എനിക്കും ഉണ്ടായി. ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മകന്‍ അമ്മയുമായി ഇങ്ങനെ തെരുവില്‍ അലയുകയോ? പാര്‍ക്ക് അടയ്ക്കാന്‍ ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകള്‍കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അങ്ങിങ്ങായി ബാക്കിയുള്ള ചിലരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സമീപത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് അല്‍പം സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. അവര്‍ നടന്നു വരുന്നതിനിടയിലും രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി.



കൊച്ചി സുഭാഷ് പാർക്കിൽ രാത്രി വൈകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന തേവര സ്വദേശികളായ എസ്.രാജലക്ഷ്മിയും മകൻ കമൽനാഥും ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙മനോരമ.

ഒരു യുവാവും സ്ത്രീയും രാത്രി കാലങ്ങളില്‍ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ പ്രധാന പരാതി. ഈ ഇരുളില്‍ ഇവരുടെ ചിത്രം ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് പകര്‍ത്തണോ അതോ പാര്‍ക്കിലെ ലഭ്യമായ വെളിച്ചത്തില്‍ പകര്‍ത്തണോയെന്ന ചിന്ത കടന്നുപോയി. ജീവിതം തന്നെ ഇരുള്‍ മൂടി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അത് ചിത്രത്തിലും പ്രതിഫലിക്കട്ടെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇരുളും വെളിച്ചവും ഇടകലര്‍ന്ന ആ ക്ലിക്ക് ക്യാമറയിലാക്കിയത്. വാര്‍ത്ത വന്നാല്‍ ഉടന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹായവും കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയും നല്‍കി ഞാന്‍ പാര്‍ക്കിനു പുറത്തേക്ക് നടന്നു. മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ നിറുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇരുട്ടില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് കുറച്ചുനേരം വീക്ഷിച്ചു.



ഗേറ്റിന് പുറത്തിറങ്ങിയ അവര്‍ മിന്നിത്തെളിയുന്ന ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലെ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കുറച്ചുനേരം നോക്കി നിന്നു. ജീവിതത്തിനു മുന്നില്‍ റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഗ്രീന്‍ സിഗ്നല്‍ നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനും ചിത്രത്തിനും കഴിയുമോ? കഴിയട്ടെ... ആ പ്രതീക്ഷയുമായി ഞാന്‍ ഓഫിസിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇരുളിലേക്ക് മറഞ്ഞു.



