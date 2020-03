മകൻ ജർമനിയിൽനിന്നു വന്നത് മറച്ചുവച്ചു; റയിൽവേ ജീവനക്കാരിക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ബെംഗളൂരു∙ ജർമനിയിൽനിന്നു മകൻ തിരിച്ചുവന്നത് മറച്ചുവച്ച ജീവനക്കാരിയെ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റയിൽവേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മകന് പിന്നീട് കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു തെളിഞ്ഞിരുന്നു. അധികൃതരെ അറിയിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇയാളെ ബെംഗളൂരുവിലുള്ള റയിൽവേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് പാർപ്പിച്ചത്. ബെംഗളൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപമാണ് ഈ റെസ്റ്റ് ഹൗസ്.

അസിസ്റ്റന്റ് പഴ്സനൽ ഓഫിസർ (ട്രാഫിക്) ആണ് ഇവരെന്ന് റയിൽവേ വക്താവ് ഇ. വിജയ പറഞ്ഞു. ജർമനിയിൽനിന്ന് സ്പെയ്ൻ വഴിയാണ് 25കാരനായ യുവാവ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. മാർച്ച് 13ന് ബെംഗളൂരുവിലെ കെംപഗൗഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇയാളോട് വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് മാർച്ച് 18ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മകനെ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച ജീവനക്കാരി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവനാണ് അപകടത്തിലാക്കിയതെന്ന് റയിൽവേ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Rail official in Bengaluru who hid her COVID-19 positive son in guest house suspended