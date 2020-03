കല്‍പറ്റ ∙ കല്‍പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ നാലാംമൈല്‍ സ്വദേശിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നു വാട്സാപ്പിലൂടെ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയ കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. പൊഴുതന മൈലുംപാത്തി സ്വദേശി ഫഹദ് (25) ആണു കല്‍പറ്റ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. നൂറുകണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനും കൂടിയാണു ഫഹദ്. ഈ കേസില്‍ ഇനിയും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.



English Summary: Youth was arrested for spreading fake news about COVID