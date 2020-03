അനധികൃത പടക്കശാലയിലെ പൊട്ടിത്തെറി; രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ ∙ പുളിങ്കുന്നിലെ അനധികൃത പടക്കശാലയിലെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചു. മുപ്പതിൽ റെജി ചാക്കോ (50), മലയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ലൈജുമോന്റെ ഭാര്യ ബിനു (30) എന്നിവരാണ് ഇന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ മൂന്നായി. പടക്കശാലയിലെ ജീവനക്കാരി മറിയമ്മ മാത്യുവാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് പടക്ക നിർമാണശാലയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 9 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുളിങ്കുന്ന് പുരയ്ക്കൽ കൊച്ചുമോൻ ആന്റണി, പിതൃസഹോദരൻ ബിനോയ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് പടക്കനിർമാണശാല.

