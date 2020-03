റെയിൽവേ ഭക്ഷണ ശാലകൾ അടച്ചിടാനുളള തീരുമാനത്തിൽ ഇളവ്

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ 22 മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ റസ്റ്ററന്റുകളും കേറ്ററിങ് യൂണിറ്റുകളും അടച്ചിടാനുളള തീരുമാനത്തിൽ ഇളവു വരുത്തി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ. ഭക്ഷണ ശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും ഇരുന്നു കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകില്ല.

ടേക്ക് എവേ കൗണ്ടറുകളായി പ്രവർത്തിക്കാനാണു പുതിയ ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനുകളിലും ഭക്ഷണ വിതരണമുണ്ടാകും. എന്നാൽ പാൻട്രി കാറുകളിൽ ജീവനക്കാരെ കഴിവതും കുറയ്ക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Catering units and restaurants in railway stations to work as take away counters