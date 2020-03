കോവിഡിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാജവിവരങ്ങൾ; റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇറാനുമെതിരെ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡിനെപ്പറ്റി ‘തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന റഷ്യ, ചൈന, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ വിമർശിച്ച് യുഎസ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെ താഴ്‍ത്തിക്കെട്ടുന്ന സമീപനമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടേതെന്നും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമാണു വ്യാജവിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചിലതു സർക്കാരുകളും മറ്റുള്ളവ വ്യക്തികളുമാണു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. സർക്കാരുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. ഇത് അമേരിക്കയുടെ കോവിഡ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കി കാണിക്കുകയാണ്. നിർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ റഷ്യ, ചൈന, ഇറാൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും പോംപെയോ പറഞ്ഞു.



യുഎസിൽ നേരത്തേയുണ്ടായ ചില ഇൻഫ്ലുവൻസ മരണങ്ങൾ കോവിഡ് മൂലമാണെന്നു തെളിഞ്ഞതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ലിജിയാൻ സാവോ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വൈറസിനെ വുഹാനിലെത്തിച്ചതു യുഎസ് സൈന്യമാണെന്നും സാവോ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇതു പരാമർശിച്ചാണു പോംപെയെയുടെ വിമർശനം. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും കൊറോണയിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള യുഎസ് ശ്രമമാണിതെന്നാണ് ചൈന കരുതുന്നത്.



English Summary: US Blames China, Russia And Iran For Spreading "Disinformation" On Coronavirus