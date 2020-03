യുഎസില്‍ കൊറോണ ഭീതി: വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് രോഗം, ട്രംപിനും തിരിച്ചടി

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎസ് പൗരന്മാരിൽ അഞ്ചിൽ ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നു ഭരണകൂടം. ന്യൂയോർക്ക്, കണക്ടികട്, ന്യൂ ജഴ്സി, ഇല്ലിനോയ്സ്, കലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വീടുകൾക്കു പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണു നിർദേശം. ന്യൂയോർക്കിൽ അത്യാവശ‌്യമല്ലാത്ത എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടാനാണു നിര്‍ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



യുഎസിൽ കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിച്ച് 230 പേർ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടി. 18,500 പേരെ ഇതിനകം രോഗം ബാധിച്ചു. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,70,000 കടന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കണക്ടികട്, ഇല്ലിനോയ്സ്, ന്യൂയോർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ‌ ജനങ്ങൾ‌ വീടുകള്‍ക്കു വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നു നിർദേശം നൽകിയത്. പലചരക്കു കട, ഫാർമസി, ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ മാത്രമാണു ജനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുള്ളത്. ന്യൂയോർക്കിൽ‌ പൊതു പരിപാടികളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും ഗവർ‌ണർ അൻഡ്രു കൂമോ അറിയിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 7,000 പിന്നിട്ടതോടെയാണു നടപടി.



വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊറോണയെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലും അയൽ പ്രദേശങ്ങളായ ന്യൂജഴ്സി, കണക്ടികട്, പെൻസിൽവേനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹെയർ, നെയിൽ സലൂണുകള്‍, ടാറ്റൂ പാർലറുകൾ എന്നിവ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സംയുക്ത ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഔട്ട്ഡോർ കായിക മത്സരങ്ങളും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടു മുതൽ‌ നിർത്തിവയ്ക്കും. അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തിൽ കലിഫോർണിയയിലെ 40 ദശലക്ഷത്തിൽ പകുതിയിലധികം ജനങ്ങളും കൊറോണയുടെ പിടിയിലാകുമെന്ന് കലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗവിൻ ന്യൂസം പ്രവചിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലൊസാഞ്ചലസ് നഗരത്തിലെ പ്രധാനമായ പല സ്ഥലങ്ങളും ആളൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. നെവാദയിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവുണ്ട്. ഹവായിയിൽ ബാറുകളും ക്ലബുകളും അടച്ചിടും. പത്തിലേറെ ആളുകൾ ഇവിടെ സംഘം ചേരുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അതേസമയം യുഎസ് ആകെ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറസിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ യുഎസ് വിജയിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. മെക്സിക്കോ, കാന‍ഡ അതിർത്തി യുഎസ് അടച്ചിട്ടു. മെക്സിക്കോ അതിർത്തി അടച്ചതു കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസമെങ്കിലും തുടരേണ്ടിവരും. ശനിയാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതൽ ഇതു നിലവിൽ വരുമെങ്കിലും വ്യാപാരത്തെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ പ്രതികരിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള യുഎസ് പൗരന്മാർ അടിയന്തരമായി തിരികെയെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾക്കും കോവിഡ് പരിശോധന പോസിറ്റീവായതായി വൈറ്റ്ഹൗസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ രോഗ ബാധിതനായ ആൾ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായോ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായോ ഇടപഴകിയിട്ടില്ല.



കൊറോണയിൽ ട്രംപിനും തിരിച്ചടി



യുഎസ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് കോവിഡ് ഭീതി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. ഫ്ലോറിഡ പാം ബീച്ചിലെ ട്രംപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാർ എ ലഗോ ഗോൾഫ് ക്ലബ് അടച്ചുപൂട്ടി. സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണറുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണു നടപടി. ട്രംപിന്റെ റിസോർട്ടുകളിൽ പല സേവനങ്ങളും നിർത്തിവച്ചതായാണു ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകുന്ന വിവരം. ലാസ് വെഗാസിലെ ട്രംപിന്റെ ഹോട്ടൽ അടച്ചുപൂട്ടി. അതേസമയം ന്യൂയോര്‍ക്കിലും വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലുമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രംപ് ഇന്റര്‍നാഷനൽ ഹോട്ടലിലെ ബാറും റസ്റ്ററന്റും സർവീസ് നിർത്തിവച്ചു.



അതേസമയം കൊറോണ മുന്നറിയിപ്പ് നേരത്തേ ലഭിച്ചിട്ടും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഇതു തള്ളുകയായിരുന്നെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ കൊറോണ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് യുഎസിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ പ്രസിഡന്റിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതായി വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപ് ഇതു കാര്യമായി എടുത്തില്ലെന്നാണ് ആരോപണം.

English Summary: Coronavirus: One in five Americans ordered to stay at home