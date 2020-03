കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നാളെ മുതലുള്ള രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

മലപ്പുറം ∙ കോവിഡ്19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് നാളെ മുതൽ 29 വരെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യാന്തര സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് നടപടി. നാളെ രാവിലെ 5.30 മുതൽ കോഴിക്കോട്ടേക്കോ തിരിച്ചോ ഒരു രാജ്യാന്തര സർവീസും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.



നിരോധനം നിലവിൽ വരും മുൻപ് (പ്രാദേശികസമയം പുലർച്ചെ 2.15) മസ്കത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒമാൻ എയറിന്റെ വിമാനം രാവിലെ 7.10ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും. 8.10ന് തിരികെപ്പറന്ന് 10.20ന് മസ്കത്തിൽ എത്തും. ഒമാൻ പൗരൻമാർക്കും ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും മാത്രമേ ഈ വിമാനത്തിൽ യാത്ര അനുവദിക്കൂ.

English Summary: COVID-19: No International Flights from Kozhikode Airport, from tomorrow