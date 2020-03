രോഗികളിൽ 5ൽ ഒരാൾക്കു മാത്രം ഗുരുതരം; ആശ്വാസമായി ചൈനയിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്

ബെയ്ജിങ്∙ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആശ്വാസമായി പുതിയ പഠനം പുറത്ത്. രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ കൂടുതൽപ്പേർക്കും വളരെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെന്ന വിവരമാണ് ചൈനയിൽനിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. കോവിഡ്–19 ബാധിച്ച 72,314 പേരിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വച്ച് ചൈനയിലെ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ റിസർച്ച് പേപ്പറിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.

അതേസമയം, വൈറസ് പടർന്നുപിടിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദീർഘനാൾ എടുക്കുമെന്ന് എപിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ചൈന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വിവരം വൈറസുകളെക്കുറിച്ച് പുതിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം.

സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും രോഗം ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്നതായി ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 106 പുരുഷന്മാർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ 100 സ്ത്രീകൾക്കും രോഗബാധയുണ്ടായി. എന്നാൽ മരണനിരക്കിൽ പുരുഷന്മാരാണ് മുന്നിൽ. രോഗം ബാധിച്ച പുരുഷന്മാരിൽ 2.8% പേരാണ് മരിച്ചത്. സ്ത്രീകളിൽ 1.7% പേരാണ് മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടത്.

രോഗം എത്ര ഗുരുതരം?

രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്കും ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രകടമായുള്ളൂ. 14% പേർക്ക് ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു. 5% പേർ മാത്രമാണ് അതീവഗുരുതര നിലയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്രയും ചെറിയ ശതമാനമേ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളുവെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ തകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകമെമ്പാടും കണ്ടത്. വടക്കൻ ഇറ്റലിയില ബെര്‍ഗാമോയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗികളെ ഐസിയു ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റുപല ഭാഗങ്ങളിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.

മാത്രമല്ല, ചൈനയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കു കാണിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളേ കുട്ടികളിൽ പ്രകടമായുള്ളൂവെന്നും ഗവേഷകർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രോഗബാധ സംശയിച്ച 1,412 കുട്ടികളിൽ 731 പേർക്കേ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ളൂവെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. പീഡിയാട്രിക് രോഗികളിൽ 90 ശതമാനത്തിൽ അധികം പേർക്കും കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 13% കുട്ടികളും യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണിച്ചില്ല. ആകെ 2,413 കേസുകളിൽ ഒരു 14 വയസ്സുകാരന്‍ മാത്രമാണ് മരിച്ചത്. 6% കേസുകളിൽ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയെന്നു ഗവേഷകർക്കു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

5ൽ ഒരാൾക്കു മാത്രം ഗുരുതരം

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 5ൽ ഒരാൾക്കു മാത്രമാണു ഗുരുതരമായി കോവിഡ്–19 ബാധിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. വൈറസ് ബാധ പൂർണമായും ലോകത്തുനിന്നു പോകാതെ രോഗമുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ വ്യക്തമാകില്ല. എന്നാൽ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും രോഗമുക്തി നേടുമെന്ന ആശ്വാസമാണ് ചൈന നൽകുന്നത്. ചൈനയിൽ 80,928 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. 3,245 പേർ മരിച്ചു. 70,420 പേർ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിയിൽനിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ആയി. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇപ്പോഴും ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പ്രായം വർധിക്കുന്തോറും മരണനിരക്കു വർധിക്കുമെന്ന സൂചനയും ചൈന നൽകുന്നു. 49ൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവരിൽ 0.2% ആളുകളേ മരിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ 80ൽ അധികം പ്രായമുള്ളവരിൽ 14.8% പേർ മരിച്ചു. ചൈനയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലെ മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണ്. യൂറോപ്പിലും സമാന അവസ്ഥയാണ്. ഇറ്റലിയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഏകദേശ പ്രായം 80.5 ആണ്. രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ ഏകദേശ പ്രായം 63 ആണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽനിന്നുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് രോഗം ബാധിച്ച് ഐസിയുവിൽ ഉള്ള പകുതിയോളംപേർ 60ന് താഴെയുള്ളവരാണ്. വൈറസിനെ നേരിടാൻ ‘പുതിയ ദിശ’യിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്രാൻസ് നടത്തേണ്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയന്നു. മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.

