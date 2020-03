ഇടുക്കി ∙ നെടുങ്കണ്ടം പാലാറിൽ 8.700 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഉമ്മാക്കട വെള്ളപ്ലാക്കൽ അൻസാർ (32) ആണു പിടിയിലായത്. കേസിൽ 3 പേരെ ഇന്നലെ നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Ganja seized in Idukki; one more arrest