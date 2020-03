സാനിറ്റൈസർ നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്പിരിറ്റ് ലഭ്യമാക്കണം: ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൻ തോതിലുള്ള സാനിറ്റൈസർ നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്പിരിറ്റ് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ. കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ജംക്‌ഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള സാനിറ്റൈസർ വിതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രോഗത്തെ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വൈറസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണു രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മാസ്ക്കും സാനിറ്റൈസറും വാങ്ങാനെത്തിയവരുമായി രോഗപ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആശയ വിനിമയം നടത്തി. ‘ബ്രേക്ക് ദ് ചെയ്ൻ’ ക്യാംപയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കിയോസ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിയായി. മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരോഷ്മാവും പരിശോധിച്ചു.

