വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് 14 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധം: ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പരിശോധനാ നടപടികൾ പരിഷ്കരിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ). ഗുരുതര ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശ്വാസതടസ്സം, പനി, ചുമ തുടങ്ങിയവയുമായി ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും കോവിഡ്–19 രോഗത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഗൈഡ്‌ലൈൻ പുറത്തിറങ്ങി.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ അഞ്ചാം ദിവസവും 14ാം ദിവസവും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കണമെന്നു പുതിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനത്തെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായി നേരിടാൻ പുതിയ പരിശോധനകൾക്കു കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ച വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് തിരികെയെത്തിയവർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും 14 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന് നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഇവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കൂ. ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയണം.

ഇതുവരെ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവർക്കും അവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവര്‍ക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുണ്ടായാൽ ഈ പരിശോധനാ രീതികൾ മാറ്റേണ്ടിവരും.

