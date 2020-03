ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 12 പേരിൽ ഒരാൾ മലപ്പുറം സ്വദേശിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

മലപ്പുറം ∙ ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 12 പേരിൽ ഒരാൾ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശിയാണെന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥിരീകരണം. എറണാകുളം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഇയാള്‍ പാലക്കാടു സ്വദേശിയാണെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട വിവരം. മാർച്ച് 18ന് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തില്‍ ദുബായിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഇയാളെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതോടെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.



English Summary: One more COVID positive in Malappuram