കൊറോണ ബാധിതർ പലരും ട്രെയിനിൽ; ജീവനക്കാർക്കു സുരക്ഷ ഒരുക്കാതെ റെയിൽവേ

കോഴിക്കോട്∙ കോവിഡ് 19 ഭീതി പടരുമ്പോഴും ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാതെ റെയിൽവേ. ശനിയാഴ്ച പകൽ ട്രാക്ക് ഉറപ്പിക്കൽ ജോലിക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത് 50 പേരെയാണ്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ നടപടി.



മീഞ്ചന്ത റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിനു സമീപം ട്രാക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾക്കാണ് ശനിയാഴ്ച മാത്രം 50 തൊഴിലാളികൾ എത്തിയത്. എൻജിനീയറിങ്ങ് വിഭാഗത്തിലെ ട്രാക്ക്മാൻമാരാണ് ഇവർ. കൊയിലാണ്ടി മുതൽ കടലുണ്ടി വരെയുള്ള ട്രാക്ക്മാൻമാരാണ് മീഞ്ചന്തയിൽ പണിയെടുത്തത്. ഇവർക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക്, കൈയുറകൾ തുടങ്ങിയ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനവും റെയിൽവേ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല.

യാത്രക്കാർക്കുവേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെയും ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിനു മാസ്കുകളോ കൈയുറകളോ നൽകാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

ജീവനക്കാർക്ക് ബ്രത്ത് അനലൈസർ ടെസ്റ്റ്, ബയോ മെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനവും ഒരുക്കണമെന്ന് 20ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധിതരിൽ പലരും ട്രെയിനുകളിൽ‍ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നതിനാൽ അതീവസുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Railway Takes no precaution for staffs in Kerala