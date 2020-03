കോവിഡ് ഭീതി: ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് തടവുകാർ, കൊൽക്കത്ത ജയിലില്‍ സംഘർഷം

കൊൽക്കത്ത∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ബംഗാളിലെ ജയിലില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി തടവുകാർ. വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ജയിലിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതിനാൽ അടിയന്തരമായി തടവിലുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നു തടവുകാർ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നാണു വിവരം.



ദുംദും സെൻട്രൽ ജയിലിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തില്‍ നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ജയിൽ പരിസരം വളഞ്ഞു പൊലീസ് സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ജയില്‍ ഗേറ്റു കടന്ന് അകത്തേക്കു കയറിയ പൊലീസിനു നേരെയും തടവുകാരുടെ അക്രമമുണ്ടായി. മറ്റു തടവുകാരുടെ കൂടെ ഒരു സെല്ലിൽ അടച്ചിടുമ്പോൾ രോഗം പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാമ്യം നൽകി വീടുകളിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.



കൊറോണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തടവുകാർക്കു ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതിനു ജയിൽ അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. മാർച്ച് 31 വരെ ഇതു തുടരാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതും തടവുകാരിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 10 വർഷമായി ജയിലിലുള്ള തടവുപുള്ളികൾക്കു നല്ല നടപ്പുകൂടി പരിഗണിച്ച് 15 ദിവസത്തെ പരോൾ നൽകാൻ നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നു മൂന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ വാഹനങ്ങളും ജയിലിലെത്തി.



English Summary: Virus Scare Sets Off Clash In Kolkata Jail As Prisoners Seek Instant Bail