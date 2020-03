ആക്രമണത്തിൽ അസാധാരണ സ്വഭാവം, മുനകൾ നിറഞ്ഞ പന്തുപോലെ സാർസ് കോവ് 2

പുതിയ കൊറോണ വൈറസായ സാർസ് കോവ്–2 ചൂടേറ്റാൽ നശിക്കുമോ? സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈകഴുകിയാൽ വൈറസ് നശിക്കുമെന്നു പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? വൈറസ് എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ പടരും? ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിറയുകയാണ്. കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വൈറസിന്റെ ജനിതകഘടനയും മറ്റു സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം ക്രോഡീകരിച്ച് വൈറസിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഗവേഷകർ. വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോഴെല്ലാം അനുഗ്രഹമാകുന്നതും വൈറസിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നു പറയുന്നു അവർ.

അധികനേരം നിലനില്‍ക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതെ വൈറസ് നശിച്ചുപോകുമെന്നതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം. ചെറിയ സെറ്റ് ജീനുകളാണ് ഓരോ കോവി‍ഡ് അണുവിലുമുള്ളത്. ഇതിനെ ഗോളാകൃതിയിൽ മൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുത്ത തന്മാത്രകളും. വൈറസിന്റെ ഈ കവചം സോപ്പോ ഹാൻഡ്‌വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് 20 സെക്കന്‍ഡ് കൈകഴുകുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണു വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സാർസ് കോവ് 2 കാര്‍ഡ്ബോർഡ‍ിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അടുത്തു നടന്ന പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവയിൽ വൈറസിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ അതിജീവിക്കാം. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പക്ഷേ അന്തിമ സ്ഥിരീകരണം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല.

ഇപ്പോഴും ‘അജ്ഞാതൻ’

കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്നു പറയുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസില്‍വേനിയയിലെ ഗവേഷക സൂസൻ വെയ്സ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചു പഠനം നടത്തുകയാണിവർ. പഠനത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ വളരെ കുറച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞർ മാത്രമാണ് ഇതില്‍ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വൈറസ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ആളുകളും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2002ൽ സാര്‍സ് പകർച്ച വ്യാധി എത്തിയതോടെ സാഹചര്യം മാറി. ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് 19 രോഗം കൂടിയെത്തിയതോടെ വൈറസിനെ പേടിക്കേണ്ടതാണെന്നുതന്നെ ജനത്തിനു സുവ്യക്തമായി.

വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗത്തിനു കാരണമാവുകയാണ് സാർസ് കോവ് 2 ചെയ്യുന്നത്. അതു പെട്ടെന്നു പടരുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു വൈറസ് ഇത്രയേറെ മാരകമാണെന്നു പറയാൻ കാരണം. മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ആറു വൈറസുകളുണ്ട് കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ. ഒസി 43, എച്ച്കെയു 1, എൻഎൽ 63, 229 ഇ എന്നിവയാണ് അതിൽ നാലെണ്ണം. ഇവ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി മനുഷ്യരെ പലതരത്തിൽ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു രണ്ടെണ്ണമാണ് മെർസും സാർസും. ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച് രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ഏഴാമനാണ് സാർസ് കോവ് 2. ഇത് മഹാമാരിയായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം?

വൈറസിന്റെ ഘടനയാണ് അതു വളരെ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള കാരണത്തിന്റെ ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നത്. മുനകളുള്ള പന്തിന്റെ രൂപമാണ് വൈറസിന്. മനുഷ്യരുടെ ശരീര കോശത്തിനു മുകളിലെ പ്രോട്ടിനായ എസിഇ 2നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനോടു പറ്റിച്ചേരാൻ ഈ മുനകൾ സഹായിക്കും. വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണിത്. വൈറസ് മുനകളുടെ കൃത്യമായ ആകൃതിയാണ് മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നത്. അതായത് സാർസ് വൈറസിനേക്കാൾ കരുത്തോടെ കോശത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ സാർസ് കോവ് 2 വൈറസിനു സാധിക്കും. ഒരാളിൽനിന്നു മറ്റൊരാളിലേക്കു പടരുന്നതിൽ ഇതു പ്രധാന ഘടകമാണ്. എത്രമാത്രം കരുത്തോടെ ഒരു വൈറസിന് ശരീരകോശത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനാകുമോ അത്രയേറെ കുറച്ചു മാത്രം വൈറസ് മതി രോഗബാധയ്ക്ക്. അതാണ് വൈറസ് മാരകമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നും കൊളംബിയ സർവകലാശാല ഗവേഷക ആംഗല റാസ്മസെൻ പറയുന്നു.

കൊല്ലും മുനകൾ!

രണ്ടു പകുതികൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നതാണ് കൊറോണ വൈറസിലെ മുനകൾ. ഇവ രണ്ടും വേർപെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മുനകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വൈറസിന് ആതിഥേയ കോശത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനാവുകയുള്ളൂ; ഇവിടെ അതു മനുഷ്യശരീരത്തിലേക്കാണ്. സാർസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വേർപെടലിനു കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സാർസ് കോവ്– 2ന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫ്യൂറിൻ എന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം രണ്ടു പകുതികൾക്കും എളുപ്പം വേർപെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫ്യൂറിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീര കോശങ്ങളാണ്. ഒട്ടേറെ ശരീരകലകളിൽ ഇതു സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. പുതിയ വൈറസിൽ അസാധാരണമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ‘ആക്ടിവേഷനെ’ന്നും സ്ക്രിപ്സ് റിസർച് ട്രാൻസ്‍ലേഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്വസനവ്യൂഹത്തിലെ മുകളിലെ ശ്വസന നാളി വഴിയോ താഴെയുള്ള ശ്വസനനാളി വഴിയോ ആണ് മിക്ക ‘റെസ്പിറേറ്ററി’ വൈറസുകളും പ്രവേശിക്കുക. മുകളിലെ ശ്വസന നാളി വഴിയുള്ള വൈറസ് ബാധ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പടരും, പക്ഷേ അത്രയേറെ മാരകമാവില്ല. താഴെയുള്ള ശ്വസനനാളി വഴിയുള്ള വൈറസ് ബാധ പടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ മാരകമായിരിക്കും. സാർസ് കോവ് 2നെ സംബന്ധിച്ച് മുകളിലെന്നോ താഴെയെന്നോ ഇല്ലാതെയാണ് ആക്രമിക്കുക. അതിനു കാരണമാകട്ടെ ഫ്യൂറിനുമായുള്ള ‘ബന്ധ’വും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും മുൻപേതന്നെ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പടരുന്നത് ഈ സവിശേഷത കൊണ്ടാകാം. മുകളിലെ ശ്വസന നാളിയിലായിരിക്കെയാണു രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്കു വൈറസ് പടരുന്നത്. വൈറസ് താഴെയുള്ള നാളിയിലെത്തി രോഗം കലശലായി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കു പരമാവധി പേരിലേക്ക് വൈറസെത്തുമെന്നു ചുരുക്കം.

മൃഗങ്ങളേക്കാളും മനുഷ്യരിലാണ് സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നത്. ഈ വൈറസിനോടു വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ള ഒന്നിനെ വവ്വാലുകളിലാണു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാകാം സാർസ് കോവ് 2 മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിയതെന്ന വിശകലനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സാർസ് കോവിനു സമാനമായ വൈറസിനെ ഈനാംപേച്ചിയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇവയിൽ എസിഇ2 പ്രോട്ടിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ‘മുനകളുടെ’ ശേഷി കുറവായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സാർസ് വൈറസ് ആദ്യമായി രൂപംകൊണ്ടപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എസിഇ2 പ്രോട്ടിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ജനിതകശേഷി വരുന്നതിന് നാളുകളെടുത്തിരുന്നു, എന്നാൽ സാർസ് കോവ് 2 ആ ശേഷി രൂപപ്പെട്ട ആദ്യദിനം തന്നെ നേടിയെടുത്തു.

ആക്രമണം എങ്ങനെ?

പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായതു മുതൽ സാർസ് കോവ് 2 വൈറസിൽ കാര്യമായ ജനിതക മാറ്റങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. മറ്റു വൈറസുകൾക്കു സംഭവിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവയ്ക്കും സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. നൂറോളം പരിവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായിരുന്നില്ല. വൈറസിന്റെ സ്ഥിരത കൂടിയാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നതെന്നും നോർത്ത് കാരലൈന സർവകലാശാലയിലെ ലിസ ഗ്രാലിൻസ്കി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൂടിയുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിൽ ഐസലേഷനിലുള്ള രോഗികളിലുള്ള വൈറസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പകർച്ചയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ചില ജീനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി.

നേരത്തേ സാർസ് വൈറസിലും സമാനമായ രീതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, ജീനുകളുടെ വ്യാപ്തിയിൽ ചില കുറവുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിരുന്നു. സാർസ് പകർച്ച വ്യാധിയായതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആ വൈറസിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സാർസ് വൈറസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപനശേഷി കുറവായിരുന്നെന്നായിരുന്നു ഇതു കാണിച്ചത്. എന്നാൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താനുള്ള ഘട്ടമായിട്ടില്ല എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സാർസ്, സാർസ് കോവ് 2 വൈറസുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര രൂക്ഷമാകുന്നതെന്നും ഒസി43 വൈറസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂക്കൊലിപ്പിനു മാത്രം കാരണമാകുന്നതെന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യശരീരത്തോട് എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്വസന നാളിയിൽ എസിഇ2 ഉള്ള കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടം. അതോടെ കോശങ്ങള്‍ നശിച്ച് നാളിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ശ്വാസോഛ്വാസം നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ മൃതകോശങ്ങള്‍ നിറയുന്നു. ഇതുവഴി വൈറസ് നാളിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിലെത്തി അണുബാധ പടരുന്നതോടെ മൃതകോശങ്ങളും കഫവും നിറയും, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. കുടലിലും രക്തക്കുഴലുകളിലുമുള്ള എസിഇ 2 പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ കോശങ്ങളെയും ഈ വൈറസ് ആക്രമിച്ചേക്കാം. അതിനിടയിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വൈറസിനെ ആക്രമിക്കും. അപ്പോഴാണ് പനി വരുന്നത്. എന്നാൽ മിക്ക സമയത്തും വൈറസ് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ‘സമനില’ തെറ്റുകയാണു ചെയ്യുക. അത് വൈറസ് ആക്രമണത്തേക്കാൾ മാരകവുമാണ്.

കോവിഡ് 19 ചിലരിൽ രൂക്ഷമാകുന്നു, ചിലരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാകുന്നില്ല. പ്രായമാണ് ഇതിൽ പ്രധാന കാരണം. പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായതിനാൽ പ്രായമായവരിൽ വൈറസ് വ്യാപനം ഗുരുതരമാകുന്നു. അതേസമയം കുട്ടികളിൽ വൈറസ് ബാധ രൂക്ഷമാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരാളുടെ ജീൻ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ എണ്ണം, ശരീരത്തിലെ മറ്റു രോഗാണുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം കോവിഡ് 19 ന്റെ തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണു പഠനങ്ങൾ.

കൊറോണ വൈറസ് എത്ര പേരെ ബാധിക്കുമെന്നതിന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ കണക്കില്ല. മൂന്നു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ വൈറസ് ലോകത്തിന്റെ ‘സമനില’ താളംതെറ്റിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്. പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നപോലെ കൊറോണയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല. ചില കാലാവസ്ഥകളിൽ രോഗം എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നതിനും ഉത്തരമില്ല. ഗവേഷണം പതുക്കെയാണെന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം പൊതുവായ കാരണം. ലോകത്തിലെ കൊറോണ വൈറസ് വിദഗ്ധരുടെ സമ്മേളനം നെതർലൻഡ്‌സിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മേയിൽ നടക്കാനിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ച ഇപ്പോൾ നീട്ടിവച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാരണം കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി തന്നെ!

English Summary: Explaining the Features of New coronavirus– Sars Cov 2