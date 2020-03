ന്യൂഡൽഹി ∙ വേണ്ടിവന്നാൽ ഡൽഹി പൂർണമായും അടച്ചിടുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. എന്നാൽ ഇതുവരെ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്നു ദിവസക്കൂലിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയാളുകൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നു കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയതെന്നും ഇനി മുതൽ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വാർത്താസമ്മേളനവും ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.

Sharing the present status of Delhi govt's measures to tackle #Covid19 #DelhiFightsCorona https://t.co/unqEKTUCTb — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 21, 2020

വിവിധ ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും റേഷൻ കടകൾ വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 50 ശതമാനം അധികം സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ഒത്തുകൂടുന്നതിനു സർക്കാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. പ്രഭാത നടത്തം ഒഴിവാക്കണം. ഞായറാഴ്ച ജനതാ കർഫ്യൂ ദിനത്തിൽ‌ 50 ശതമാനം ബസുകൾ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്തൂ എന്നും അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.

