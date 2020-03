നിരോധനാജ്ഞ, വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി, ട്രെയിനും മെട്രോയുമില്ല: അടച്ചുപൂട്ടി ഡൽഹി

ന്യൂഡൽഹി∙ നിരോധനാജ്ഞയ്ക്കു പുറമേ അടച്ചുപൂട്ടലും (ലോക്ക് ഡൗൺ) പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി. മാർച്ച് 23നു രാവിലെ ആറു മുതൽ 31ന് അർധരാത്രി 12 വരെയായിരിക്കും അടച്ചുപൂട്ടലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും ലഫ്. ഗവർണർ അനിൽ ബൈജലും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവിൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. സ്വകാര്യ ബസുകൾ, ടാക്സികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ, ഇ–റിക്ഷ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെയാണ് വിലക്ക്. അന്തർസംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകള്‍ക്കും വിലക്കുണ്ട്.

ട്രെയിനുകളും മെട്രോ ട്രെയിനുകളുമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. അവശ്യഘട്ടത്തിലേക്കായി ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷന്റെ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും. ആകെ ബസുകളില്‍ 25% മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. മാർച്ച് 31 വരെ ഡൽഹിയിലേക്കള്ള എല്ലാ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. ഹരിയാനയും ഉത്തർപ്രദേശുമായുള്ള അതിർത്തികളെല്ലാം അടയ്ക്കും. ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണം, ജലം, വൈദ്യുതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കു വിലക്കുണ്ടാകില്ലെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

പലചരക്ക്– പച്ചക്കറിക്കടകൾ, ഡയറികൾ, മരുന്നുകടകൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ എന്നിവ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ഫാക്ടറികൾ, വർക്‌ഷോപ്പുകൾ, ഓഫിസുകൾ, ഗോഡൗണുകൾ, ആഴ്ചച്ചന്തകൾ എന്നിവയെല്ലാം അടയ്ക്കും. നിർമാണ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിർത്തിവച്ചു. ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടാൻ നിർദേശിച്ചു. 5 പേരിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടംകൂടിയാൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കും. സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആറ് കൊറോണ കേസുകളും പ്രാദേശിക വ്യാപനത്തിലൂടെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണയെ തടയാൻ ലോക്ക് ഡൗൺ അനിവാര്യമാണെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തേ കോവിഡ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് 31 വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

