കോവിഡ്: ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിരോധനാജ്ഞ; കടുപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ 75 ജില്ലകൾ അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം വന്നതോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അർബൻ മേഖലകളിൽ മാർച്ച് 23 മുതൽ സെക്‌ഷൻ 144 ഏർപ്പെടുത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അറിയിച്ചു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്നതു സെക്‌ഷൻ 144 പ്രകാരം സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. അർബൻ മേഖലകളിലായിരിക്കും ഇതു നടപ്പാക്കുകയെന്നു ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്– സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളും നിർത്തിവച്ചു. അവശ്യസേവനങ്ങളായ പലചരക്ക് കടകൾ, പച്ചക്കറികടകൾ, ബാങ്കുകൾ, മറ്റു പ്രധാന സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പ്രവർത്തനാനുമതിയുണ്ടാകും. മുംബൈയിൽ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ ഇൗ മാസം 31 വരെ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനം. സാധാരണ, പ്രതിദിനം 80 ലക്ഷത്തോളം േപരാണ് മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് 31 വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. ഡൽഹി മെട്രോ സർവീസുകളെല്ലാം മാർച്ച് 31 വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് ഡിഎംആർസി അറിയിച്ചു. നോയിഡ–ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ മെട്രോ സർവീസുകളെല്ലാം മാർച്ച് 31 വരെ റദ്ദാക്കി.

കൊറോണ രോഗലക്ഷണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വീടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് രോഗമില്ലെന്നും, ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണം നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വീട്ടുകാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും സമ്മതിക്കില്ല. പ്രതിരോധ നടപടി മാത്രമാണിത്. ജനതാ കർഫ്യൂ രാത്രി 9 മണിക്കു ശേഷവും തുടരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കർഫ്യൂ തുടരും.

ജനതാ കർഫ്യൂവിനെ തുടർന്ന് ആളോഴിഞ്ഞ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര. ചിത്രം ∙ വിഷ്ണു വി. നായർ

മധ്യപ്രദേശിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മാർച്ച് 31 വരെ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ ആരോഗ്യം, പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന, വൈദ്യുതി, ശുചീകരണ വകുപ്പുകൾക്ക് ഇതു ബാധകമല്ല. ഗോവയിൽ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും ലോക്ക് ഡൗൺ തുടരുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യോഗം ചേരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര നിർദേശപ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടിലെ മൂന്നു ജില്ലകൾ 31 വരെ അടച്ചിടും. ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, ഈറോഡ് ജില്ലകളാണ് അടച്ചിടുന്നത്.

കർണാടകയിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 9 ജില്ലകളും അടച്ചിടും. ബെംഗളൂരു നഗരം ഉൾപ്പെടെയാണിത്. അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിൽപനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അനുവദിക്കില്ല. മാർച്ച് 31 വരെയാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ. ഈ ജില്ലകൾക്കിടയിലെ ബസ് സർവീസുകളും നിർത്തി. വൻതോതിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ 50% തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ഒന്നിടവിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ബെംഗളൂരു സിറ്റി, ബെംഗളൂരു റൂറല്‍. മംഗളൂരു, മൈസൂരു, കലബുറഗി, ധര്‍വാഡ്, ചിക്കബെല്ലാപുര, കുടക്, ബെൽഗാവ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടുക.

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 31 വരെ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മരുന്നുകൾ, പച്ചക്കറി, ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കൾ നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് അറിയിച്ചു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു മേഘാലയയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനു സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. മേഘാലയ വഴി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ 11 ഇടത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പ്രവേശനത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്.

മുംബൈ സിഎസ്‌ടിഎം സ്റ്റേഷൻ . ചിത്രം ∙ വിഷ്ണു വി. നായർ

കോവിഡ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് യാത്രാനുമതി. സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് സഞ്ചാരവിലക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ബംഗാളിൽ ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങൾ 23ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ മാർച്ച് 27 വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കാലയളവിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ. മാർച്ച് 31 വരെ അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് സര്‍വീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനും കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകി.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. അവശ്യസർവീസുകളല്ലാതെയുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രാ ബസുകളെല്ലാം മാർച്ച് 31 വരെ നിർത്തിവയ്ക്കാനും യോഗത്തിലാണു തീരുമാനിച്ചത്. 75 ജില്ലകളിലും അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രം മതിയെന്ന നിർദേശം ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകുമെന്നും യോഗം അറിയിച്ചു.

English Summary: Covid 19: Central government asked to lock down of 75 districts in India