ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ വീണ്ടും സർവീസിലേക്ക്; നിയമനം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീർ കാറിടിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയായി സസ്പെൻഷനിലായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിയമിച്ചു കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്ന് അറിയുന്നു.

ഡോക്ടർ കൂടിയാണെന്നതു പരിഗണിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്കു നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല.

ജനുവരി അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും വിവാദമായതോടെ സസ്പെൻഷൻ മൂന്നു മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 3നു രാത്രി 12.55നാണു ബഷീർ കാറിടിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അന്നു ശ്രീറാം സർവേ ഡയറക്ടറായിരുന്നു.

English Summary: Government to Take back Sriram Venkataraman to service