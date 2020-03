കാസർകോട് സ്ഥിതി വഷളാക്കിയത് കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്താതിരുന്നത്: എംഎൽഎ

കാസർകോട് ∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കാതെ പലരെയും തിരിച്ചയച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ജില്ല ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാസർകോട് എംഎൽഎ എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന്. രോഗം അനിയന്ത്രിതമായതിനു പിന്നിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.

തളങ്കരയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പള്ളിക്കാൽ സ്വദേശി ദുബായിൽ നിന്നെത്തി രണ്ടു തവണ കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയെങ്കിലും അസുഖമൊന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചതാണ്. തുടർന്ന് ഇയാൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പോയി. മംഗളൂരു കെഎംസി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പോസിറ്റീവ് കണ്ടത്. മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിളിച്ചു കോവിഡ് ആണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് രോഗവിവരം പോലും അറിയുന്നത്. ഇതേ രോഗി തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ പള്ളിയിൽ നടന്ന നൂറോളം പേർ സന്നിഹിതരായ സഹോദരന്റെ മകളുടെ നിക്കാഹ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

കളനാട് സ്വദേശിയുടെ കേസും സമാനമാണ്. ദുബായിൽ നിന്നു വന്നതാണെന്നും അസുഖലക്ഷണമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും രക്തമെടുത്തശേഷം വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞുവിട്ടു. ഇതു കാരണമാണ് ഇയാളുടെ മാതാവിനും സഹോദരിക്കും കുഞ്ഞിനും രോഗം വന്നത്.

ഏരിയാൽ സ്വദേശിയായ രോഗി മംഗളൂരുവിൽ പോയി രക്തം നൽകി എന്നാണ് കലക്ടർ പറഞ്ഞത്. കലക്ടർപോലെ ഉള്ളവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ വേണം. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാതെ പറയരുത്. തളങ്കര സ്വദേശി മംഗളൂരുവിൽ പോയി രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരായെന്ന കാര്യം ഏറിയാൽ സ്വദേശിയാണെന്നു കലക്ടർ തെറ്റിധരിച്ചതാവാം.

ഏരിയാൽ സ്വദേശിയുടെ ചെയ്തികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയാൾ മംഗളൂരുവിൽ പോയി എന്നുപറയുന്നതു സത്യമല്ല എന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണം, ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല, നാടിന്റെ നന്മയാണ് ഇനി പ്രധാനം. ഇനിയെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതു പറയുന്നതെന്നും എംഎൽഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

