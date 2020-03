ഈ വലിയ ശബ്ദം ദൈർഘ്യമേറിയ പോരാട്ടത്തിലെ വിജയ മാർച്ച്: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുന്നവരെ കയ്യടിച്ചും മണിയടിച്ചും അഭിനന്ദിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്കു നന്ദി അറിയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും രാജ്യം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി പ്രകടനമാണ് ഈ വലിയ ശബ്ദം. ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിലെ വിജയ മാർച്ച് കൂടിയാണ് അതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ചാണു ഞായറാഴ്ച രാജ്യമാകെ ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിച്ചത്. നഗരങ്ങളെല്ലാം ആളൊഴിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു.

ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ എന്നിവരെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ‘ദിശ’യിലെ പ്രവര്‍ത്തകരെയും വിളിച്ച് അനുമോദിക്കുകയും അവരുടെ സേവനത്തിനു നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ കേരളത്തിലെ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് നല്‍കുന്ന നേതൃത്വം ആദരം അര്‍ഹിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു.

ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। आइए, इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों (Social Distancing) में बांध लें। #JantaCurfew — Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे निर्देशों का जरूर पालन करें। जिन जिलों और राज्यों में Lockdown की घोषणा हुई है, वहां घरों से बिल्कुल बाहर न निकलें। इसके अलावा बाकी हिस्सों में भी जब तक बहुत जरूरी न हो, तब तक घरों से बाहर न निकलें। #JantaCurfew — Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020

സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും നിരവധിപേര്‍ നടത്തുന്ന സ്തുത്യര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ടീച്ചറിലൂടെ നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നതായും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിനു വിധേയനാകാന്‍ തീരുമാനിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനെ ഗവര്‍ണര്‍ ആശംസയറിയിച്ചു. ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതില്‍ സന്തോഷവും അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ ദിശ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി അദ്ദേഹം വീഡിയോ കോള്‍ നടത്തി.

