മുംബൈ ∙ ഇപ്പോഴത്തെ വേഗത്തില്‍ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്ത്യ ഗുരുതരമായ ആപത്തു നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും കുറഞ്ഞതു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ‘ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ’ നടപ്പാക്കണമെന്നും പ്രമുഖ മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. എ.എം.ദേശ്മുഖിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സാമൂഹിക അകലം ഗൗരവകരമായി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഏപ്രില്‍ അവസാനത്തോടെ ആശുപത്രികള്‍ രോഗികളെ കൊണ്ടു നിറയുമെന്നും അചിന്തനീയമായ സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുമെന്നും മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യ (എംഎസ്‌ഐ) പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഡോ.ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ആളുകള്‍ കൂട്ടം ചേരുന്നതു വൈറസ് വ്യാപനം ത്വരിതഗതിയിലാക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൊറോണ വ്യാപനം തടയാനായി കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ നടപ്പാക്കണമെന്ന് എംഎസ്‌ഐ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന് ശേഷം ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ നടപടി രൂക്ഷവിമര്‍ശനത്തിനു വിധേയമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യവുമായി എംഎസ്‌ഐ രംഗത്തെത്തിയത്. കോവിഡ് രോഗബാധയുണ്ടാകാന്‍ 14 ദിവസമാണ് വേണ്ടിവരുന്നതെന്നു ഡോ.ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു. ഇതിനു ശേഷം രോഗിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം.

എന്നാല്‍ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കില്‍ അയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ 14 ദിവസം കര്‍ഫ്യൂ നടപ്പാക്കിയാല്‍ വലിയരീതിയിലുള്ള വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും ഡോക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ രണ്ടു ശതമാനമാണ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക്. മഹാമാരി ഇപ്പോഴൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വരും മാസങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തു കൂടുതല്‍ പേര്‍ രോഗത്തിനു കീഴ്‍പ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേനല്‍ക്കാലത്തെ കൊടുംചൂട് വൈറസ് വ്യാപനം ത്വരിതപ്പെടുത്തില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.

രാജ്യത്ത് ആശുപത്രി കിടക്കകള്‍, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, മെഡിക്കല്‍, പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫ് എന്നിവയുടെ അപര്യാപ്ത ചികിത്സയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നു ഡോക്ടര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. രണ്ടാഴ്ച നീളുന്ന ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ ദിവസവേതനം പറ്റുന്നവരുടെയും ദരിദ്രരുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് സര്‍ക്കാരും സമൂഹവും ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണു വേണ്ടത്. അത്തരക്കാര്‍ക്കു ഭക്ഷണവും അവശ്യവസ്തുക്കളും ലഭ്യമാക്കണം. സര്‍ക്കാരിന്റെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ദീര്‍ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നന്മയ്ക്ക് ഇൗ നടപടി അനിവാര്യമാണെന്നും ഡോക്ടര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

