മാർച്ച് 23 മുതൽ 31 വരെ ഡൽഹിയിലെ സേവനങ്ങൾ നിർത്താൻ ഊബറും ഓലയും

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി സർക്കാർ ‘ലോക്ക്ഡൗൺ’ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഓൺലൈൻ ടാക്സികളായ ഓല, ഊബർ എന്നിവയും സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കുമെന്ന് ഊബർ വക്താവ് അറിയിച്ചു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഓടുന്ന ടാക്സികളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഓല, ഊബർ എന്നീ കമ്പനികളാണ്.

മാർച്ച് 23 മുതൽ 31 വരെ നഗരം അടച്ചിടുമെന്നും സ്വകാര്യ ബസുകൾ, ടാക്സികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 23ന് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ മാർച്ച് 31 അർധരാത്രിവരെയാണ് ഡൽഹി അടച്ചിടുന്നത്. എല്ലാ ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര വിമാനസര്‍വീസുകളും ഇതിനോടകം നിർത്തലാക്കി.

കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 80 ജില്ലകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം എന്നിവയാണ് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

English Summary: Uber, Ola To Suspend Services In Delhi From March 23-31 To Help Contain Virus