കൊച്ചി∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ചു പറവൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 2 പേർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു. യുകെയിൽനിന്നെത്തി പറവൂരിലെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് ഇന്നലെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്കു കടന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഇവരുടെ ഫോണിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണു മടങ്ങിപ്പോയ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.



English Summary: Two people from Paravoor under observation flee abroad