കൊച്ചി ∙ പുതിയ സിനിമകളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതു മാർച്ച് 31 വരെ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കേരള ഫിലിം ചേംബർ തീരുമാനം. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചലച്ചിത്ര ചിത്രീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തിവച്ച ചലച്ചിത്ര മേഖല ഇതോടെ പൂർണ ലോക്ക് ഔട്ടിലേക്ക്. തിയറ്ററുകളും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളും നേരത്തെ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു. സെൻസർ ബോർഡ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കു പ്രദർശനാനുമതി നൽകണമെങ്കിൽ ഫിലിം ചേംബറിൽ നിന്നുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്.



English Summary: COVID-19: No registration for new films