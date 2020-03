തിരുവനന്തപുരം∙ പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പ് നിലവിൽ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ, എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കോവിഡ് ബോണസായി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് നൽകുമെന്നത് വ്യാജപ്രചാരണം. നിലവില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല. വ്യാജ വാർത്തകൾ വിശ്വാസിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ഭക്ഷ്യ വിതരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.



English Summary: Covid bonus is fake, says Department of Food and Civil Supplies