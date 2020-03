രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തുന്നു; കാർഗോയ്ക്കു നിയന്ത്രണമില്ല

ന്യൂഡ‌ൽഹി∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കാർഗോ വിമാനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണമുണ്ടാകില്ല. രാജ്യത്തെ 80 ജില്ലകൾ ഈ മാസം 31 വരെ അടച്ചിടാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ യാത്രാ ട്രെയിനുകളും ഈ മാസം 31ന് അർധരാത്രി വരെ നിർത്തിവച്ചു. പാസഞ്ചർ, മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രതിദിനമുള്ള 13,000 ട്രെയിനുകളാണ് ഓട്ടം നിർത്തുന്നത്. മെട്രോ സർവീസുകളും നിലയ്ക്കും. ചരക്കുട്രെയിനുകൾ ഓടും. സംസ്ഥാനാന്തര ബസ് ഗതാഗതവും 31 വരെ നിർത്തിവയ്ക്കും.

English Summary: No domestic commercial flight will operate in India from Wednesday onward: Aviation Ministry