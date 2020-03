തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് മാള്‍ട്ടയില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ 200 ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിനു കത്തയച്ചു. ഡ്രൈവര്‍മാരെല്ലാവരും അവിടെ കോവിഡ്-19 ന്റെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രാജ്യാന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതു കാരണം അവര്‍ക്കു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനും കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല കോവിഡ്-19 ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാന്‍ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയേ മാള്‍ട്ടയിലുള്ളു. അതുകൊണ്ട് ഖത്തര്‍ വഴിയോ ദുബായ് വഴിയോ ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കത്തില്‍ അഭ്യർഥിച്ചു.



English Summary: Ramesh urges Jaishankar to take urgent steps for safe return of Indian drivers from Malta