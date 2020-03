വേണ്ടത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം സ്ഥലം; വിമാനങ്ങൾ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും?

സിഡ്നി ∙ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ലോകത്ത് പലയിടത്തും വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടി ഉടലെടുത്തു. നിലത്തിറക്കിയ വിമാനങ്ങൾ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എട്ടു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ള സൗകര്യമെങ്കിലും വേണം. മാത്രമല്ല, അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നാലിൽ മൂന്നു ഭാഗം വരുന്ന വിസ്തീർണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.



വിമാനങ്ങൾക്കു വിശ്രമം ഒരുക്കുന്ന ഹാംഗറുകൾ, പറന്നുയരുന്ന റൺവേകൾ, ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടാക്സിവേകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിമാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ 5000ൽ അധികം വിമാനങ്ങൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കയ്യേറി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിമാനക്കമ്പനികളും സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയേക്കും.

ജർമനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ലുഫ്താൻസ, കോൺഡോർ തുടങ്ങിയ വിമാനങ്ങളാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലുഫ്താൻസയുടെ സ്വിസ് ബ്രാൻഡിലുള്ളവ സൂറിച്ചിലെ മിലിറ്ററി വിമാനത്താവളത്തിലെ പാർക്കിങ്ങിലാണുള്ളത്. മനിലയിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് എയർലൈൻസിന്റെ ചില വിമാനങ്ങൾ ലുഫ്താൻസ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ഹാംഗറിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

താരതമ്യേന ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾപ്പോലും വിമാനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ് സ്പേസ് ആയി മാറി. മെൽബണിലെ അവാലോൺ വിമാനത്താവളം ക്വാന്റസ് കമ്പനിയുടെയും ജെറ്റ്സ്റ്റാറിന്റേതുമായി 50 വിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സ്ഥലം നൽകും.

