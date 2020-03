തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ പൊലീസിന് സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി നൽകണമെന്ന് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ഡിജിപി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

സത്യവാങ്മൂലം തെറ്റാണെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ എന്താവശ്യത്തിനാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്നും എവിടേയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും എഴുതി നൽകണം. തെറ്റായ വിവരം നൽകിയാൽ നിയമനടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഡിജിപി അറിയിച്ചു. മരുന്നുകളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ തടയില്ല.

അവശ്യവസ്തുക്കൾ, മരുന്ന് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാനും ആശുപത്രി സേവനങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ (ഓൺലൈൻ ടാക്സികൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടാകു. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ്, പലചരക്ക് കട, പാൽ, പച്ചക്കറി, ഡാറ്റാ സെൻറർ, ഇൻറർനെറ്റ്, ടെലികോം തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗണിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പാസ് ലഭ്യമാക്കും. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാരാകും ഈ പാസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക.

മീഡിയ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതി. ജനം അധികമായി പുറത്തിറങ്ങി വൈറസ് പടരുന്ന സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനാണിതെന്നും പൊതുതാൽപര്യം മുൻനിർത്തി എല്ലാവരും നിര്‍ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും ഡിജിപി അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Media persons, will not need special passes, says DGP