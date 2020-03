കോവിഡ് 19ന് ഇന്ത്യയിൽ വേഗമെത്ര? സമൂഹ വ്യാപനം തൊട്ടടുത്തെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി∙ എത്ര വേഗത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തു നടക്കുന്നതെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏറ്റവും ശുഭപ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്താവുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടയാന്‍ കഴിയുകയുള്ളുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐസിഎംആർ) റിപ്പോർട്ട്.

ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ പോലും ഡൽഹിയിൽ 15 ലക്ഷം പേരില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെയുള്ള കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വീതം കേസുകൾ വരെയുണ്ടാകാം. ഫെബ്രുവരി മുതൽ 200 ദിവസത്തേക്ക് ഇത് ഉയരാമെന്നും ഫെബ്രുവരി 27ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇത് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിൽ 10 ദശലക്ഷം വരെ ഉയരാം. മുംബൈയിൽ നാല് ദശലക്ഷം വരെ. ഫെബ്രുവരി മുതൽ 50 ദിവസത്തെ കാലയളവില്‍ ഇത് ഉയരാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രവചിക്കാവുന്നതും ശുഭപ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗ വ്യാപനം വളരെ പതുക്കെയായിരിക്കും. ഡല്‍ഹിയിൽ 700 ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് ലക്ഷം കേസുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക. ഇതു സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചതിൽ പകുതി പേരെയെങ്കിലും മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ക്വാറന്റീനു വിധേയമാക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഒരു മാസം മുൻപു പൂർണമായും കണക്കുകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ വിവരമാണിതെന്ന് ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബൽറാം ഭാർഗവ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ ‌അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരുന്നത്. തുടക്കകാലത്തു വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർ വഴിയാണു രോഗം പടരുന്നതെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തിയ 15 ലക്ഷം പേരെയാണു പരിശോധിച്ചതെന്നാണു സർക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് വഴി 46 ശതമാനം രോഗബാധിതരായ യാത്രക്കാരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. കൂടാതെ ലക്ഷണങ്ങളോ കൃത്യമായ വിവരമോ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ രോഗബാധയുള്ളതിൽ പകുതി യാത്രക്കാരും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായില്ലെന്നു മറ്റൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



മാർച്ച് മുതലാണു വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് നടപടി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ രോഗ ഭീഷണി ഫെബ്രുവരി മാസം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തവരിൽനിന്നു രോഗവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ അപ്പോഴില്ലായിരുന്നുവെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഇവർക്കാകെ ലബോറട്ടറികളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയെന്നതും അസാധ്യമായിരുന്നു. പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമായ സമൂഹ വ്യാപനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു സർക്കാർ പറയുന്നത്.



എന്നാൽ സമൂഹ വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഐസിഎംആർ മുന്നറിയിപ്പു നൽ‌കുന്നു. 20 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ, ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾക്കകമോ ഇത് ആരംഭിക്കും. കൊച്ചിയുൾപ്പെടെയുള്ള വൻ നഗരങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ വ്യാപനം തടയൽ അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



English Summary: How Rapidly Can COVID-19 Spread In India?