ജനീവ∙ നിശബ്ദരായ രണ്ട് കൊലയാളികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു ബൃഹത്തായ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ ജെ. റയാൻ. വസൂരി, പോളിയോ എന്നീ മഹാമാരികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തതിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോലെയുള്ള ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനു അനുസൃതമായിരിക്കും– മൈക്കൽ ജെ . റയാൻ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 ന് എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ കാര്യക്ഷമമായി നടപടികൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, സഞ്ചാരം നിയന്ത്രിച്ചാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്താലും രോഗം തിരിച്ചുവരുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ വ്യാപനം തടഞ്ഞാലും വൈറസിനു പിറകെ പോയി അതിനോടു പൊരുതുക തന്നെ വേണം. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പ്രതിരോധം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ ശരിയായി പാലിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്– മൈക്കൽ ജെ . റയാൻ പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ലാബുകളുടെ ആവശ്യം പ്രകടമായിരുന്നു. എളുപ്പ വഴികൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇല്ല. രോഗങ്ങളെ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ നേരത്തെയും ലോകത്തിനു മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ- മൈക്കൽ ജെ . റയാൻ പറഞ്ഞു

ലോകത്ത് ഇത് വരെ 377,431 കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 16,527 പേർ മരിച്ചു. ഇറ്റലിയെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. 6,077 പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡ് 19 മൂലം മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഇറ്റലിയില്‍ 601 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഇറ്റലിയില്‍ കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ആനുപാതിക കുറവ് ഉണ്ടായത് നേട്ടമായി. ശനിയാഴ്ച 793 പേരും ഞായറാഴ്ച 651 പേരും മരിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആകെ മരണം 16,000 കടന്നതോടെ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നതു വിലക്കുന്ന കടുത്ത നടപടിയുമായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ജർമനിയിൽ രണ്ടിലധികം പേർ കൂടുന്നതു വിലക്കി. ജൂലൈയിൽ നടക്കേണ്ട ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയേറി. നാലരക്കോടി മാത്രം ജനങ്ങളുള്ള സ്പെയിനിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ച കോവിഡ് ബാധിതർ 434 പേർ. സ്പെയിനിൽ മൊത്തം മരണം 2,311 ആയി.

English Summary: India Led World In Eradicating 2 Pandemics, Should Show The Way": WHO