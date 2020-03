ആകെ മരണം 16000 കടന്നു; ഇറ്റലി പൊരുതുന്നു: മരണ നിരക്കിൽ ആനുപാതിക കുറവ്

റോം ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള മരണസംഖ്യ കുതിച്ചുയരുന്നു. 16,527 പേർക്കാണ് ഇത് വരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇറ്റലിയിലെ മരണസംഖ്യ 6077 ആയി ഉയര്‍ന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഇറ്റലിയില്‍ 601 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഇറ്റലിയില്‍ കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ആനുപാതിക കുറവ് ഉണ്ടായത് നേട്ടമായി. ശനിയാഴ്ച 793 പേരും ഞായറാഴ്ച 651 പേരും മരിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആകെ മരണം 16,000 കടന്നതോടെ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നതു വിലക്കുന്ന കടുത്ത നടപടിയുമായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ. ജർമനിയിൽ രണ്ടിലധികം പേർ കൂടുന്നതു വിലക്കി. ജൂലൈയിൽ നടക്കേണ്ട ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയേറി. നാലരക്കോടി മാത്രം ജനങ്ങളുള്ള സ്പെയിനിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ച കോവിഡ് ബാധിതർ 434 പേർ. സ്പെയിനിൽ മൊത്തം മരണം 2206 ആയി.

കോവിഡ് ബാധ നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്ന ബ്രിട്ടനിലും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ രാജ്യത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആളുകള്‍ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും കൂട്ടംകൂടരുതെന്നും രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 54 പേരാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ മരിച്ചത്. ആകെ മരണസംഖ്യ 335 ആയി.

495 പേര്‍ മരിച്ച അമേരിക്കയിലും കർശന നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്. വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ കലിഫോര്‍ണിയ, ന്യൂയോര്‍ക്ക്, വാഷിങ്ടണ്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് ട്രൂപിനെ രംഗത്തിറക്കി.കോവിഡ് 19 ന്റെ വ്യാപനം അനുദിനം വര്‍ധിക്കുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. 67 ദിവസം കൊണ്ടാണ് വൈറസ് ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം പേരിലേക്ക് എത്തിയതെങ്കില്‍ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത് രണ്ടുലക്ഷവും പിന്നീട് നാലു ദിവസംകൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നിട്ടുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

